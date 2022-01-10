Pompalı Tüfekle Yanlış Dükkana Ateş Açtı!

Bir şahsın, ilk olarak Şişhane'de geldiği sokakta elinde bulunan çantasını yere bıraktığı öğrenirken daha sonra çevrede bulunan vatandaşların gözü önünde bir dükkana pompalı tüfek ile ateş açtığı ve sonucunda camı çerçeveyi indirdiği bilgisine ulaşıldı. O anlar kameralar tarafından kayıt altına alınırken saldırganın ise polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Saldırgan daha sonra yanlış dükkana ateş ettiğini belirtirken yaşanan dehşet verici olay ise gündemde yer alan konular arasında bulundu.

Korkunç olay Beyoğlu Şişhane’de yaşandı ve 23 yaşındaki işyeri çalışanı olan Kerim Can B. isimli şahsın dükkanı başka bir arkadaşına bırakarak markete gittiği öğrenildi. Kimliği belirsiz olan siyah giymiş şahıs ise markete gittiği esnafın sokağına geldi ve önce çantasını kaldırma bırakarak dikkat çekti. Daha sonra ise çevrede bulunan vatandaşların bakışlarına aldırmadan pompalı tüfekle ateş açan saldırgan dükkanın camlarını paramparça etti.

Dehşet anlarında çevrede bulunan vatandaşların ise panik içerisinde sağa sola kaçıştığı öğrenildi ancak saldırgan ise kaldırıma bıraktığı çantayı alması ardından rahat bir şekilde yoluna elini kolunu sallayarak devam etmesi dikkat çekti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve Beyoğlu’nda meydana gelen olay hakkında çeşitli incelemeler gerçekleşti. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye alan polis ekipleri konu hakkında bilgi edindi.

Polis ekiplerine ilk ifadesini veren işyeri çalışanı ise husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını açıkladı. Saldırı sırasında müşterilerin ve işyeri çalışanların olmamasının yaşanabilecek bir yaralanmayı önlediği de belirtildi. Gerçekleşen saldırı sebebi ile iş yerinde maddi hasar meydana gelirken polis ekiplerinin de yapmış olduğu çalışmalar ardından kaçan saldırganın yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Şahıs gözaltına alındı ve yanlış dükkana Ateş açtığını belirterek dikkatleri üzerine çekti. Husumetli olan kişinin çalıştığı dükkan yerine farklı bir yere ateş ettiğini söyleyen saldırgan açıklaması ile gündem oldu.