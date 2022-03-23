Polonya 'Diplomat Gibi Davranan 45 Rus Casuslarını' Sınır Dışı Etti

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Avrupa Birliği üyesinin "diplomat gibi davranan 45 Rus casusu sınır dışı ettiğini" söyledi.

Kaminski Çarşamba günü Twitter'dan yazdığı yazıda, "Ülkemizdeki Rus özel hizmetler ağını dağıtıyoruz." dedi.

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev ihraçları doğruladı.

"Bu tür suçlamalar için hiçbir gerekçe yok." diyen Yetkili, Rusya'nın misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Ruslara 48 saat içinde ayrılması gereken özellikle tehlikeli bir kişi dışında ülkeyi terk etmeleri için beş gün süre verildiğini söyledi.

Varşova'da düzenlenen bir basın brifinginde konuşan Jasina, "Rusya komşumuzdur ve Avrupa haritasından kaybolmayacaktır, ancak Ukrayna'ya yönelik saldırganlık, onun düşman bir devlet olduğunu ve hatta Polonya'ya düşman olduğunu kanıtlamaktadır." dedi.

Yetkili, sözde casusların neden sınır dışı edildiğine dair kesin bir neden belirtmedi, ancak Polonya'nın Ukrayna'dan çok sayıda mülteciyi kabul ettiği bir dönemde özellikle ciddi bir tehdit oluşturduklarını öne sürdü.

"Bu diplomatların yasadışı faaliyetleri, savaştan kaçmak için ülkelerini terk eden ve ülkemizde koruma bulan insanlar için de tehdit oluşturabilir."

Jasina ayrıca şunları söyledi: "Polonya, müttefiklerimizle koordineli bir şekilde, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nin diplomatik personelini önemli ölçüde azaltmaya karar verdi."

Casusların listesi

Duyuru, Polonya'nın karşı casusluk servisi ABW'nin şüpheli casusları tespit edip dışişleri bakanlığını onları sınır dışı etmeye çağırması sonrasında geldi.

ABW sözcüsü Stanislaw Zaryn Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, şüpheli listesinin dışişleri bakanlığına devredildiğini söyledi.

Zaryn, "İç Güvenlik Dairesi 45 kişiyi - Rus gizli servislerinin memurları ve polonya'da diplomatik statüye sahip olan onlarla ilişkili kişileri - tespit etti." dedi.

"Liste Dışişleri Bakanlığı'na iletildi, Rusya Federasyonu'nun özel servislerinin memurlarını ve onlarla işbirliği yapan insanları içeriyor ... Polonya'ya karşı istihbarat faaliyetleri yürüten insanlar, aynı zamanda müttefiklerimize karşı da." dedi.

Zaryn, ABW'nin "Polonya uyruklu bir 2008'i Rus gizli servisleri için casusluk şüphesiyle gözaltına aldı" dedi.

"Tutuklu Varşova'nın kayıt bürosunun arşivlerinde çalışıyordu." dedi. "Şüphelinin faaliyeti Polonya'nın hem iç hem de dış güvenliğine tehdit oluşturdu."