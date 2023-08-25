Merkez Bankası politika faiz oranlarında 750 baz puan artış yaptı. Politika faizi %25 seviyesine çıktı. Bu nedenle kredi kartı işlemleri için uygulanan faiz oranları değişiklik gösterdi. Merkez Bankası, doların dengeye gelmesini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak için bazı düzenlemeler yapıyor.

Yapılan düzenlemelerden biri de politika faiz oranının artırılması oldu. Politika faiz oranının artırılmasından sonra bankalar, yeni faiz oranlarını belirledi. Yeni faiz oranlarının ne zaman uygulanacağı belli oldu. Kredi kartı kullanıcıları kredili mevduat hesabını kullandıklarında ya da nakit çekim yaptıklarında daha fazla ödeme yapacak.

KREDİ KARTI AZAMİ AKDİ FAİZ ORANI YÜZDE 2,81 OLDU

Merkez Bankası, repo faizini 750 baz puan artırdı. Sonuç olarak politika faiz oranı %25 oldu. Yeni politika faiz oranı, 1 Eylül tarihinden itibaren uygulanacak. Yapılan düzenleme neticesinde kredi kartı akdi faiz oranı 2,13 seviyesinden 2,81’e yükseldi.

Azami gecikme faiz oranı, %2,43 seviyesinden %3,11 seviyesine çıkarıldı. Nakit çekimde uygulanan azami akdi faiz oranı %3,57 oldu.

FAİZ KARARI SONRASINDA DÖVİZ KURU, ALTIN FİYATLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Faiz kararı sonrasında piyasada ilk tepkiler gelmeye başladı. Dolar ve Euro’da %2 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Dolar kuru 27,18 TL’den 26,25 seviyesine düştü. Euro 29,57 TL seviyesinden 28,82 TL’ye düştü. Gram altın dolarda meydana gelen düşüş sonrasında 1620 TL seviyesine indi. Türkiye Kredi Risk Primi CDS, 400 puanın altına indi. Borsa İstanbul’da meydana gelen yükseliş sert oldu.

Goldman Sachs, alınan faiz kararı sonrasında değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'de faiz artırımı reel faizi pozitif bölgeye taşımak ve TL'yi daha cazip hale getirmek için güçlü bir adım" olarak alınan politika faiz kararını değerlendirdi. Politika faizinin artırılması neticesinde yapılan açıklamaya göre parasal sıkılaşma sürecinin devam etmesine karar verildiği bildirildi.