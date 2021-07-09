Polis, Yabancı Bir Çetenin Haiti Başkanını Öldürdüğünü Söyledi

Başkent Port-au-Prince'de çıkan silahlı çatışmanın ardından, bazıları kullandıkları evde, bazıları da Tayvan'ın diplomatik yerleşkesine girdikten sonra 17 kişi gözaltına alındı.

Üç zanlı polis tarafından öldürüldü ve sekizi halen aranıyor.

Kanlı ve yaralı, tutuklanan şüpheliler Perşembe günü basına çok sayıda ele geçirilen silahla birlikte gösterildi.

Saldırıyı kimin ve hangi gerekçeyle düzenlediği hala belli değil.

Saldırı Çarşamba günü erken saatlerde, silahlı kişilerin başkanın Port-au-Prince'deki evine girip onu vurarak öldürüp karısını yaralamasıyla gerçekleşti. Yetkililere göre 53 yaşındaki Bay Moïse, 12 kurşun yarası ve bir gözü oyulmuş olarak sırtüstü yatarken bulundu.

47 yaşındaki Martine Moïse ciddi şekilde yaralandı ve tedavi için Florida'ya uçtuktan sonra durumu stabil.

Silahlar ve Pasaportlar Ele Geçirildi

Polis, vurulan timin iki Haitili-Amerikalı ile birlikte çoğunlukla Kolombiyalıları içerdiğini söyledi.

Le Nouvelliste gazetesinin bildirdiğine göre, şüphelilerin elinde ateşli silahlar, ABD doları setleri, başkanın kişisel çek defteri ve evinin güvenlik kamerası görüntülerini tutan sunucu bulundu.

Tayvan, şüphelilerden 11'inin yerleşkesindeki bir avluya girdikten sonra tutuklandığını doğruladı.

Öfkeli siviller silahlı adamları aramaya katıldı ve polisin çalılıklarda saklanan bazılarını bulmasına yardım etti. Kalabalık, zanlıların üç aracını ateşe verdi ve delilleri yok etti.

AFP haber ajansına konuşan bir adam, "Biz Haitililer dehşete düştük, bunu kabul etmiyoruz" dedi. "Yardım etmeye hazırız çünkü adaletin işini yapabilmesi için bunun arkasında kimin olduğunu, isimlerini, geçmişlerini bilmemiz gerekiyor."

Polis şefi Léon Charles, halkın yasayı kendi ellerine almaması gerektiğini söyleyerek sükunet çağrısında bulundu.

Perşembe günkü basın toplantısında polis gazetecilere Kolombiya pasaportlarını gösterdi.

Charles, şüpheliler kelepçeli bir şekilde arkasında yerde otururken, "Yabancılar cumhurbaşkanını öldürmek için ülkemize geldi" dedi.

Kolombiya hükümeti, şüphelilerden en az altısının ordunun emekli üyeleri olduğunu doğruladı. Soruşturma çabalarında Haiti'ye yardım sözü verdi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını teyit edemediğini söyledi.

Ancak ABD ve Kanada medyası, tutuklanan çifte vatandaşlardan biri olan 35 yaşındaki James Solages'in Floridalı olduğunu ve Haiti'deki Kanada büyükelçiliğinde eski bir koruma olduğunu bildiriyor. Bir soruşturma yargıcı yerel basına verdiği demeçte, Solages ve Joseph Vincent adlı diğer ABD vatandaşının internette işi bulduktan sonra paralı askerler için tercüman olarak orada olduklarını söylediklerini söyledi.

Yargıç Clément Noël, Le Nouvelliste'e verdiği demeçte, "Görev, Başkan Jovenel Moïse'i tutuklamaktı... ve onu öldürmek değildi."