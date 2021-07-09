Dua Lipa’ya, Instagram'a Paparazzi Fotoğrafını Koyduğu İçin Dava Açıldı

ABD mahkeme belgelerine göre, yıldız Şubat 2019'da bir havaalanında kuyruğa girerken görüntülendi ve daha sonra çekimi "izinsiz veya izinsiz" hayranlarıyla paylaştı.

Integral Images, Instagram beslemesinin müziği için bir pazarlama aracı görevi görmesi nedeniyle Lipa'nın fotoğraftan yararlandığını söylüyor.

150.000 $ (108.000 £) tazminat talep ediyor ve bir jüri duruşması talep etti.

Şirket ayrıca, şarkıcının başka ihlal eylemlerinin yanı sıra yasal masrafları da önleyen bir karar istiyor.

Lipa, fotoğrafı çekildikten yaklaşık dört gün sonra 7 Şubat 2019'da Instagram hesabına gönderdi.

Şimdi silinen gönderi, yıldızın büyük boy bir şapka takarken uçak biletini ve pasaportunu tutarak sırada beklediğini gösteriyor.

Açıklamada "Bir sonraki duyuruya kadar büyük kabarık şapkaların altında yaşayacağım" diye yazdı.

Integral Images, görüntülerin telif hakkını tescil ettirmek için başvuruda bulundu ve ABD Telif Hakkı Bürosu kayıtlarına göre talep, Lipa'nın Instagram gönderisinden sonra 20 Şubat 2021'de kabul edildi.

Şirket, Lipa'nın "bilerek" fotoğrafı izinsiz olarak sosyal medyada paylaştığını ve çekimden para kazanmak için durduğunu iddia ediyor.

BBC tarafından elde edilen mahkeme belgeleri, Instagram hesabının "bağlantı ve/veya reklam yoluyla [onun] içeriğini tüketen ve satın alan takipçiler biriktirmek için tasarlanmış içerik içerdiğinden para kazanıldığını" iddia ediyor. Cevap için Lipa'nın ekibiyle iletişime geçildi.

Birçok kişi, konusu oldukları bir görüntüyü yayınlayabileceklerini varsaysa da, telif hakkı yasası, hakların genellikle fotoğrafçıya ait olduğu anlamına gelir.

Lipa, paparazzilerin görüntülerini sosyal medyada paylaştığı için dava açılan ilk yıldız değil. Gigi Hadid, Liam Hemsworth ve Khloe Kardashian benzer davalarla karşı karşıya kalırken, 2019'da hem Ariana Grande hem de Justin Bieber, fotoğrafçı Robert Barbera'nın getirdiği şikayetleri çözdü.

Aynı yıl, Jennifer Lopez, Splashy Haber ve Resim Ajansı tarafından Instagram'da Alex Rodriguez ile kendisinin bir fotoğrafını paylaştığı için dava edildi. Şirket daha sonra gönüllü olarak şikayeti önyargıyla reddetti.

Yasal davanın dışında Lipa, kilitlenme panzehiri Future Nostalgia için İngilizler'de en iyi albüm ve Grammy'de en iyi pop albümü kazanarak harika bir yıl geçiriyor.

Ayrıca Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard ve Samuel L Jackson ile birlikte yakında çıkacak olan casus gerilim filmi Argylle'de başrol oynayarak ilk film rolünü üstlendi. Lipa ayrıca filmin başlık parçası ve müziği için orijinal müzik sağlayacak.