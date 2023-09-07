Ekim ayı ile beraber meclisin açılması ile emeklilerin durumu ön plana çıkacak. Öncesinde Merkez Bankası'nın paylaştığı yıl sonu enflasyon rakamı üzerinden emekli maaşı ne kadar olur? sorusu gündemde sıcaklığını korurken orta vadeli programın detayları belli oldu. Yeni yol haritası çizilebilmesi için paylaşılan bu rakamlar emekli maaş zammının OVP ile ne kadar olabileceğini açığa çıkardı.

Orta vadeli plan sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. 2023 yılı enflasyon beklentisi OVP'ye göre %65 olacak şekilde revize edildi. Paylaşılan yeni rakama göre 2024 yılı sonu TÜFE %33, 2025 yılı sonu %15,2, 2026 yılı sonu ise %8,5 olacağı ifade edildi.

2024 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI!

OVP verilerinin paylaşıldığı ve gündemde sıcaklığını koruduğu bugünlerde 6 milyonu aşkın emekli maaş zammına yönelik uygulanacak yeni hamleyi bekliyor. OVP'nin 2023 yılı enflasyon beklentisi üzerinden emekli maaşı ne kadar oluyor?

OVP enflasyon beklentisine göre emekli maaşı 10.000 TL'yi aşıyor. Öte yandan açıklanan bu rakamlar 2024 yılında uygulanacak %15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber memur zam oranını %49,46’a çıkarıyor.

EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE!

Son günlerde gündemde konuşulan ve sosyal medyada büyük ilgi gören 100.yıla özel Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi konusu yeniden gündeme geldi. Emekli maaş ve ikramiyeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı ifade edildi. Bu hazırlıklar içinde Ocak ayında refah payı ile birlikte emekliye zam yapılması ve Ekim ayında Cumhuriyetin 100.yılına özel emekliye bayram ikramiyesi verilmesi başlıklarının ele alınması bekleniyor.