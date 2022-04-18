Meksika Devlet Başkanı, İktidar Tasarısını Reddettiği İçin Muhalefeti Eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, muhalefet milletvekillerini, ABD ile diplomatik gerilimlerin merkezinde ortaya çıkan ülkenin güç sisteminin planlanan anayasal revizyonunu reddettikleri için eleştirdi.

Lopez Obrador, Meksika'nın enerji piyasasının devlet kontrolünü sıkılaştıracak olan tasarıyı savunmak için aylar harcadı, ancak muhalefet milletvekilleri, geçmek için üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyan yasayı yenmek için Pazar gecesi birleşti.

"Dünün, halkın çıkarlarını savunmak yerine, Meksika'ya karşı işlenen bir ihanet eylemi olduğuna inanıyorum ... yabancı şirketlerin düpedüz savunucuları haline geldi, "dedi Lopez Obrador Pazartesi günü düzenli bir basın toplantısında.

Değişiklikler, devlete ait Federal Elektrik Komisyonu'nun (CFE) elektrik piyasasının en az yüzde 54'üne sahip olmasını sağlayacaktı - hükümetin yükselen elektrik fiyatlarını önlemek için gerekli olduğunu söylediği bir hareket.

Ancak Lopez Obrador'un planları ABD ve Kanada'yı alarma geçirmiş ve Meksika'nın fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlı olan devlet tarafından işletilen kuruluşları kayırarak ticaret taahhütlerini ihlal etme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılara yol açmıştı.

Washington ayrıca, reformların yatırımları engelleyecek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ortak çabaları baltalayacak "sonsuz davalar" getirme riski taşıdığını söylemişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ofisine göre, "Meksika'nın enerji politikaları çevreye, ABD'nin iş dünyasına ve yatırımcı çıkarlarına birden fazla sektörde zarar veriyor ve iklim değişikliğini hafifletmek için ortak çabaları engelliyor" dedi.

Ancak bir maraton oturumundan sonra, Meksika Kongresi'nin alt meclisi Pazar günü 275'e karşı 223 oyla, Lopez Obrador'un Morena Partisi'nin anayasa değişiklikleri için gereken 333 oydan çok daha az, önlem lehine oy kullandı.

Oylama, Lopez Obrador'un 2018'in sonlarında göreve başladığından beri yaşadığı birkaç yasal gerilemeden birine işaret etti.

Tasarının başarısızlığı "Morena ve Lopez Obrador için büyük bir yenilgiyi temsil ediyor, çünkü enerjiyi millileştirme projelerinin merkezi eksenlerinden biri", Ekonomi Araştırma ve Öğretim Merkezi'nde siyasi analist olan Jose Antonio Crespo, AFP haber ajansına verdiği demeçte.

Ancak Lopez Obrador, Pazartesi günü meydan okuyan bir ton takındı, "bu sadece başlangıç" sözü verdi ve milletvekillerini Meksika'nın lityum rezervlerini kamulaştıracak tartışılmasını istediği ayrı bir tasarının arkasına geçmeye çağırdı.

Başkan, lityum tasarısı uyarınca, Meksika'nın metali devlet tarafından işletilen bir şirket aracılığıyla sömürme hakkını saklı tutacağını ve herhangi bir imtiyaz vermeyeceğini söyledi. Meksika'nın şu anda herhangi bir ticari lityum üretimi yoktur.