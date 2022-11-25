Piyasanın duayen ismi kesin konuştu! Gram ve çeyrek altın tahmini olay! O tarihte 2.100 TL

Gram ve çeyrek altın tahmini olay! O tarihte 2.100 TL... Piyasanın duayen ismi kesin konuştu! İçinde bulunduğumuz yıla biraz düşük bir giriş yapmış olan altın ilerleyen aylarda rekorlar kırarak fiyatını yükseltmişti. Gram altının 1.000 TL’nin üzerine çıktığı günler birçok alıcıyı mutlu etmişti. Fakat yükselişine devam edeceği sanılan altın FED kararları sonrası doların yükselmesiyle beraber düşüşe geçti ve altın fiyatları her ne kadar yatay seyre geçmiş gibi görünse de zaman zaman düşüyor ve adeta dolar karşısında tutunmak zorlanıyor.

Çeyrek altının fiyatı bağlamında rakam veren ekonomist Tunç Şatıroğlu çeyrek altının fiyatının sene sonunda 2.100 TL olacağını belirtti.

Altınla İlgili Ardı Ardına Yorumlar Geliyor

Ellerinde ki altınları zamanında bozduramayan ve zarar eden yatırımcılar uzmanlardan gelecek olan mutlu haberleri beklemeye başladılar. Bazı uzmanlar altınla ilgili olumlu haberler vermiyorlar.

Amerika’da ki faiz artırımının 1 yıl daha sürebileceğini ve bu süreçte altının değer kaybetmeye devam edebileceğini belirtiyorlar. Bazı yatırımcılar ise altınla ilgili çok daha umut verici konuşuyorlar.

Bu uzmanlara göre bu düşüşün ardından hızlı bir yükseliş süreci başlayacak ve altın fiyatları yeniden yükselecek. Hatta uzmanlar gram altın fiyatlarının yeniden 1.000 TL’nin üzerine çıkabileceğini bile belirtiyorlar.

Bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair zaman vermeyen uzmanlar yükselişin çok uzakta olmadığını söylüyorlar.

haber24.com özel haber

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24 sorumluluk kabul etmez