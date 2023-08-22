İslam Memiş, bu hafta yaşanacak bu iki önemli gelişme dolar, kripto borsası ve altını etkiler mi? Böyle bir durumda yatırımcı ne yapmalıdır? sorusunun cevabını veri analizi ile okuyucuya aktardı. İslam Memiş konuşmasına öncelikle Kur Korumalı Mevduat sistemindeki değişiklikler ile başladı. Devletin yeni dönemde aldığı karar doğrultusunda artan maliyetini bankalara yükleyebilmek adına böyle bir değişikliğe gittiğini ifade etti.

“Yeni dönemde vadesi dolan KKM hesap kullanıcısı artık belirlenecek faiz oranı için bankalarla görüşecek. Bu durum bankalarda yeni bir rekabet ortamı oluşturacak. Bu sayede yeni dönemde banka hesabı bulunan yatırımcı vade süresi dolduktan sonra daha yüksek faiz veren bir bankanın teklifine geçiş yapabilecek. “

“DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK!”

Döviz kurları haftaya yükselişle başladı. “Dolar kuru ekranlarda 27,15 TL seviyesinde serbest piyasalarda 27,17 ile 27,21 TL aralığında. Dolar tarafında oluşan beklentimde bir değişiklik yok. Yükseliş trendini korumayı sürdürüyor.” Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu açıklamayı yaptıktan sonra dolar yatırımcısına seslenerek özellikle şu konunun altını çizdi: “Dolar bir yatırım aracı değildir. Diğer yatırım araçlarına karşı daha az yükseliş gösteren bir para birimidir.”

YATIRIMCI İÇİN İKİ KRİTİK GELİŞME YAŞANACAK!

“Piyasalar biraz daha dar bir bant aralığında sıkıştı” diyerek bu hafta yaşanacak önemli iki gelişmeye değinen İslam Memiş gelişmeler ışığında yatırımcıya seslendi. Bu hafta Jackson Hole toplantısında Amerika Merkez Bankası başkanı Powell’ın açıklamaları yakından takip edilecek. Bu toplantı sırasında yapılacak açıklamalar sayesinde FED'in önümüzdeki dönemde faiz artırımına gidip gitmeyeceği konusunda net bir bilgi sahibi olunabilecek.

Uzman isim İslam Memiş:“Euro/ons, Euro/dolar, Euro/gümüş paritesi dar bir bant aralığına sıkıştı. FED başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar doğrultusunda Ons tarafındaki paritelerde tam bir trend belli olacak. Aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü bir trend olacak? yapılacak açıklama sonrasında belli olacak.” diyerek konuşmasını tamamladı.