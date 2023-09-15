Yılın büyük bölümünde altın fiyatları nispeten sabit kaldı. Ancak önümüzdeki günlerde yeni bir yükseliş bekleniyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Eylül ayı toplantısında faiz kararı alacağına ilişkin uluslararası beklentilerin artmasına bağlanabilir. Sonuç olarak, ons başına altın fiyatlarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında finansal piyasalar uzmanı İslam Memiş, birikimlerini emtiada değerlendirmeyi tercih eden bireylere bir uyarıda bulundu. Memiş, tedbirli olmanın önemini vurguluyor ve şu tavsiyelerde bulunuyor:

2024'TE DOLAR UÇACAK

Merakla beklenen Orta Vadeli Program (OVP) Çarşamba günü yayımlandı ve birçok önemli hususu ortaya koydu. Ancak özellikle altın sahipleri için en çarpıcı açıklama, öngörülen dolar kuru oldu. Devlet 2024 yılında dolar kurunun 36 lira olmasını beklediğini resmen açıkladı. Konu ile alakalı İslam Memiş “Ben bu beklentinin aşılacağını ve dolar kurunun 2024 yılında muhtemelen 40-45 lira arasına düşeceğini düşünüyorum. Peki, bu altın için ne anlama geliyor? Kurdaki artış resmi açıklamanın sınırları içinde kalsa bile, ons fiyatlarında herhangi bir yükseliş olmadan, altının gram fiyatı 2360 liraya çıkacaktır.

Kurun öngörülenden daha hızlı yükselme ihtimali ve yılsonu hedefi olan ons başına 2000 doların aşılması göz önüne alındığında 2160 dolar sınırının da aşılması kuvvetle muhtemeldir. Bu faktörler ışığında gram altının 2500 lira gibi bir değere ulaşması oldukça olası.” dedi.

BU HATAYI YAPANLAR ZARAR EDECEK

İslam Memiş yatırım araçlarını değerlendirdiği açıklamasında, “Her zaman vurguladığım gibi, dolar bir yatırım aracı olarak düşünülmemelidir. Birikimlerinizi Türk lirasına kıyasla dolarda tutmak makul görünse de sonuçta dezavantajlı duruma düşersiniz. Altın satın almakla ilgilenmiyorsanız ve birikimlerinizi somut bir para biriminde değerlendirmeyi tercih ediyorsanız, Euro ideal bir seçimdir.

Özellikle euro/dolar kurundaki son düşüş, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam etmesiyle birlikte önümüzdeki aylarda büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu fırsatı değerlendirmek ve bu eşikte piyasaya girmek akıllıca olacaktır.” şeklinde konuştu.