Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine beklenen müjde verildi! ASHB tarafından öğrencilere 1.611 TL destek

ASHB tarafından öğrencilere 1.611 TL destek... Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine beklenen müjde verildi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyurulan Destek Ödemesi Paketi ile öğrencilerin biraz da olsa eğitim hayatlarına katkı sunulmak planlanıyor. Öğrencilerin eğitim hayatlarındaki giderlerinin karşılanması amacıyla hazırlanan Sosyal ve Ekonomik Destek paketinde öğrencilere sağlanacak destek tutarı 1.611 TL olarak açıklandı.

Başvuruları e-Devlet üzerinden yapılan öğrencilere destek paketinin ödemeleri ise PTT üzerinden yapılacaktır.

Maddi olarak geçim sıkıntısı içerisinde olan ailelere özel hazırlanmış destek paketinde öğrenim gören çocukları için 1.611 TL miktarında destek sağlanacağı açıklandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim hayatları devam eden çocuğu bulunan ailelerin başvura yapması gerekmektedir. Eğer ki öğrenim gören bir çocuğu olmadığı tespit edilirse başvuruları değerlendirme kapmasına girmeden iptal olacaktır. Başvurular onaylandıktan sonra ise ödemelerim PTT’den alınması gerekmektedir.

Öğrencilere Destek Ödemesine Nasıl Başvuru Yapılacak?

Öğrenci desteği ödemesi başvurusu e- Devlet üzerinden yapılması gereken bir başvurudur. Başvuru yapacakların e- Devlete TC kimlik numaraları ve şifre ile girişi yapıldıktan sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sayfasına erişimlerini sağlamalıdırlar. Erişimin ardından ‘’sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu’’ butonuna tıklanmalı ve yeni başvuru kısmından gerekli formların doldurulup başvurunun tamamlanması beklenmektedir.

haber24.com özel haber