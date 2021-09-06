Son Dakika: Müjde Borçlar Siliniyor! Devlet Tüm Borçları Ödeyecek

Türkiye’de ki vatandaşların sağlık harcamalarında oldukça büyük imkanlar sunuluyor. Sağlık harcamalarının yanı sıra prim borcu ve genel sağlık sigortası olanlara sunulan imkanlar sayesinde sağlık alanında işlem yapmak oldukça kolay bir hal alıyor.

Sigortalı bir işte çalışmanlar prim yatırarak sağlık hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilecek. Söz konusu sağlık alanında ki faturaları ödeme gücü olmayan vatandaşların ödemeleri devlet tarafından karşılanacak.

Söz konusu borç silim ayrıcalığından yararlanmak isteyen vatandaşların 30 Kasım tarihine kadar gelir testi yapmaları gerekmektedir. Asgari ücretin brüt oranınızın üçte birinden az olduğuna dair onay geldikten sonra vatandaşların borçları silinecek ve genel sağlık sigortası kapsamında primleri devlet tarafından ödenecek.

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Genel sağlık sigortası yaşanabilecek sağlık sorunlarında ödeme alınmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Aile içinde yaşanacak olan sağlık sorunlarına karşın yapılan sağlık sigortaları, yaşanabilecek aksiliklere karşın harcamaların finansmanını sağlamaktadır.

Sağlık sigortaları ortaya çıkacak olan sağlık sorunlarının tutarına bakmaksızın karşılama ayrıcalığına sahiptir. Zorunlu sağlık sigortası ilk olarak Ocak 2012 yılında kullanıma sunuldu. Söz konusu zorunlu sağlık sigortası kapsamında Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşların sağlık sigortası hizmetinden yararlanabilmesi hedeflendi.

Söz konusu vatandaşlar, devlet çalışanları, şeref aylığı alanlar, 65 yaş aylığı alan, işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alanlar sağlık sigortalarından sorunsuz bir şekilde yararlanabilecekler.

Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyen ayrıca primlerini kendi ödeyen kişilerin uyması gereken 2 temel şart bulunmakta. Söz konusu kişilerin yaklaşık olarak 1 Ay prim ödemesi bulunmalıdır. Bunun yanı sıra 60 günden fazla prim borçlarının da olmaması gerekmekte.

Aile içerisindeki toplam gelir asgari ücretin içte biri kadar olduğu anlaşıldığı durumda genel sağlık sigortasına başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrasında Genel sağlık sigortası prim borçları devlet tarafından silinecek ve ödenecektir.

Eğitimini tamamladıktan sonra herhangi bir işte çalışmayan, sigortalı çalışırken işsiz kalan kişilerin sağlık borçları da otomatik olarak devlet tarafından silinecek ve ödenecektir. Tüm bunların yanı sıra, borcun anaparasını ödeyen kişilere faiz ve cezalardan silme imkanı tanınacak.

Tüm başvuruları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra E-devlet üzerinden de başvurular yapılabilmekte.