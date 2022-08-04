Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu Avcı Dizisiyle Dönüyor

Bir süredir merak ve heyecan içerisinde beklenen ve Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu hayranlarının dikkatini çeken Avcı dizisinden görüntüler seyirci kitlesi ile buluştu. Sosyal medya hesabı üzerinden dizinin ilk görüntüleri paylaşılırken Disney Plus'ta izleyici karşısına çıkacak olan bir dizi gündemde yer aldı. Dijital platformun sosyal medya hesabı üzerinden dizinin görüntüleri büyük bir coşku ile karşılandı. Avcı dizisi kısa süre içerisinde izleyici karşına çıkacak ve Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun hayranları ile buluşacak. Paylaşılan görüntüler ile dizi hakkında merak daha da artarken dizinin tam hali oldukça dikkat çekti.

Avcı dizisi bir önce Engin Akyürek'in Kaçış projesi ile Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in başrolünde performans söylediği Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projeleri ardından dijital platformun çekimleri başlanılan 3. yapım olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu dizi projesinde güzel oyuncu Pınar Deniz çocuklara, hayvanlara ve hayata zarar veren insanlar arasından kurbanlarını seçiyor ve suçlu olarak gördüğü kişileri öldürüyor. Fakat kendisini bir sanatçı olarak tanıtan ve bu şekilde gizleyen ünlü isim Pınar Deniz dizide seri katil olarak seyirci ile buluşacak.

Sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ise bir polis karakterine hayat vererek hayranları karşısına çıkacak. Bunın yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunu Şebnem hassanisoughi, Tolga Tekin ve Ahmet Rıfat Şungar da bulunuyor. Dizinin ismi ilk olarak Süper Star olarak açıklanmış ancak daha sonra isim değişikliğine gidilmişti. Fakat dizinin isminin Avcı olarak değiştirilmesi dikkat çeken bir gelişme olmuştu. Kısa süre içerisinde yayınlanacak olması ile dikkatleri üzerine çeken dizi hakkında seyirci kitlesi yayınlanan fotoğrafların altına çok sayıda yorum yaptı ve projeyi aşırı bir şekilde merak ettiklerini yazdı. Bu durum dizi hakkında dikkat çeken bir detay olurken Avcı dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirmesi bekleniyor. Dizi yaz döneminde ünlü isimlerin sette ter dökmesine neden oldu ve projen,n yayın tarihi merak edildi.

Pınar Deniz Hayatı ve Biyografisi! Pınar Deniz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi, Burcu Nedir?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterini hayat vererek geniş bir kitleye hitap etmeye başladı ve kariyer hayatının en güçlü dönemini yaşadı. Adana doğumlu olan Türk oyuncu Pınar Deniz 4 Kasım 1993 tarihinde hayata gözlerini açtı. Akrep burcu olan ünlü oyuncu Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Adana doğumlu olan ve 2 yaşından sonra İstanbul Tarabya'da büyüyen Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü tamamlamıştır. 2014 senesinde ilk oyunculuk tecrübesine Star TV'de yayınlanan Sil Baştan isimli dizide başlayan ünlü oyuncu Pınar Deniz söz konusu projede Evrim karakterine hayat vermiştir.

Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani isimli şarkısının klibinde de performans sergileyen sevilen oyuncu Pınar Deniz, Vatanım Sensin isimli dizi projesinde de Yıldız karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Bir Deli Rüzgar ve Aşk 101 isimli projelerde rol alan ünlü oyuncu Yargı dizisi ile pek çok başarı elde etmiştir. Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde Ceylin Erguvan isimli karaktere hayat veren oyuncu yeni dizisi ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.