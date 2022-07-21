İzzet Antebi’nin Eski Eşi Didem Sarı İfşa Etti! “Çağla Şikel ile Aşk Yaşadılar” İddiası

Başarılı iş insanı İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı önemli iddialar ortaya attı ve dikkatleri üzerine çekti. Sarı, boşanma kararının çıkmasından önce eski eşi İzzet Antebi’nin sunucu ve manken Çağla Şikel ile ilişki yaşadığını iddia etti. Ünlü manken Çağla Şikel ile eski eşi Antebi’nin konuşmalarını ifşa eden Didem Sarı, gündemde yer aldı. İzzet Antebi ise yaşanılan dikkat çekici olaylar sonrasında suskunluğunu bozdu ve konu hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

İzzet Antebi Kimdir?

2009 senesinde dünyaevine girdiği Didem Sarı'dan geçtiğimiz sene Eylül ayında boşanan İzzet Antebi, cemiyet hayatının tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Moris Mert ve Mila ismindeki çocukları bulunan İzzet Antebi ile Didem Sarı çifti çocuklarının vekaleti hakkında ortak vekalete imza atmıştı.

Son aylarda ise güzel oyuncu Tuvana Türkay ile yeni bir birliktelik yaşaması ile gündemde yer almış ve alınan söz ettirmişti. İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay ile Bodrum'da tatil yaparken bu defa İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı'dan şaşırtıcı ifşalar geldi.

Boşanma kararı çıkmadan önce Didem Sarı eski eşinin manken Çağla Şikel ile aşk yaşadığını öne sürerek dikkatleri üzerine çekti. Antebi’nin eski eşi Didem Sarı, Çağla Şikel ile eski eşinin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdikleri konuşmaları ifşa ederek basına verdi. Çiftin 24 Eylül 2021 tarihinde boşandığı bilinirken Çağla Şikel ile İzzet Antebi'nin konuşmalarının ise 28 Ekim tarihinde gerçekleştiği dikkat çekici bir durum oldu.

İfşalar hakkında konuşan Antebi, aşk iddialarını yalanladı ve Çağla Şikel'in kendisinin dostu olduğunu söyledi. Çağla Şikel ile arasında hiçbir zaman aşk ilişkisini bulunmadığını ifade İzzet Antebi, yayınlananların iki dostun arasındaki konuşmaları olduğunu söyledi. Ortada çok rezalet bir durumun olduğunu açıklayan İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın ne yazık ki ne yaptığını bilmediğini söyledi.