QNB Finansbank 20.000 TL'ye Kadar Alınacak Kredilerde Şart Aramayacak, Banka Genel Müdürlüğünden Duyuruldu

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere, QNB Finansbank, yeni bir kredi kampanyası başlattı. 20000 TL'ye kadar yapacağınız kredi başvurularında, onay almanız ile birlikte aynı gün içerisinde kredinizi kullanabileceksiniz. 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerden şart aramayan, QNB Finansbank, kendi banka politikalarına göre, onay vererek, kişilere düşük faiz oranları ile işlem yapacaktır. Alınacak 20000 TL kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanını sunuyor. Bankanın kendi resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruyla birlikte 20000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilerin 36 ay vadeli olarak kredilerini hemen hesaplarına atabilmeleri için banka hesabı müşterisi olması gerekmektedir. İnternet üzerinden de yapılacak başvurular, ayrıca SMS ile de veriyor.

QNB Finansbank'tan kredi başvurusu nasıl yapılacak?

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler oturdukları yerden cep telefonları üzerinden, atacakları bir mesaj ile birlikte hemen kredi sonucunu öğrenebilecekler. 20000 TL'ye kadar onay verilecek olan SMS kredi kampanyasına katılacak olan kişiler TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. 5030 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek ve onaylanan kredinizi nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler verecektir. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan kişiler banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bu kredileri kullanabilirler.

Sms ile kredi başvurusu yapamayan kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup hemen işlem yapabiliyorlar. 20000 TL'ye kadar başvuru yaptığınız zaman hemen sizlere 5 dakika içerisinde sonuç gelecektir.

Kredi onayı alabilmeniz için daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız kredi puanınızın yüksek olması gerekmektedir. En az 1200 ve üzerinde bir puanınız varsa, QNB Finansbank, sizlere hemen kredi onayı verecektir. 20000 TL'ye kadar kullanılacak olan bu kredilerde banka müşterilerine ayrıca gelir belgesiz olarak işlem yapacaktır. Kredi onayı aldıktan sonra banka şubesine giderseniz sadece kimlikle birlikte kredi kullanabileceksiniz. Detaylı bilgileri, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan öğrenebilirsiniz. Güncel faiz oranları ile ilgili işlem yapmak istiyorsanız da bankanın resmi internet sitesi üzerinden bu durumu öğrenebiliyorsunuz.