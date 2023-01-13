Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Renault, Kia, Citroen, Hyundai! Bu araçların fiyatları yarı yarıya düştü!

Bu araçların fiyatları yarı yarıya düştü! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Renault, Kia, Citroen, Hyundai! Vatandaşların gözü kulağı ÖTV muafiyetli araçlarının satışı üzerine çıkacak haberlerdedir. Sıfır kilometre otomobil satışlarında ÖTV muafiyet uygulaması haberleri gündemden düşmüyor. Fiat Egea ve Kia Stonic markalı araçların satış fiyatları vatandaşın yüzünü güldürüyor.

ÖTV Ödeme Zorunluluğu Kalkıyor

Türkiye’de sıfır kilometre otomobil almak isteyenlerin sayısı bir hayli yüksektir. Sıfır kilometre araçların hem fiyatları hem de ÖTV oranları cepleri yakıyor. Bazı vatandaşlar bu yüksek fiyatlardan dolayı ÖTV muafiyetli sıfır kilometre otomobile yöneliyor. ÖTV ödemeden satın alabileceğiniz bazı otomobil modellerinin listesi yayılmaya başladı.

ÖTV Ödemeden Otomobil Alacak Kişiler

ÖTV ödemesi yapmadan otomobil satın almak isteyen birçok kişi bulunuyor. Fakat herkes bu fırsattan yararlanamayacak. Sadece belirli bir oranda engeli olan vatandaşlar bu imkândan faydalanacak. Engel oranı ise yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil satın alma hakkına sahip oluyor. Engel oranı yüzde 40 ile yüzde 90 arasında bulunan vatandaşlar için ise ÖTV indirimi uygulanarak araç satın alma fırsatı veriliyor.

ÖTV Fiyat Sınırı

Ocak ayının gelmesi ile birlikte ÖTV muafiyetli otomobil satışlarının fiyatları yaklaşık olarak belli oldu. 364 bin TL satış fiyatı olan Fiat Egea Sedan yaklaşık olarak 190 bin TL’den satışa sunuluyor. Kia Stonic için belirlenen fiyat 552 bin TL ÖTV muafiyetinin devreye girmesi bu aracın fiyatını 260 bin TL’ye kadar indiriyor.

ÖTV Muafiyeti Otomobil Listesi

-Renault Clio Jot 1.0 Sce 65 bg: 373.000 TL'den alınıyor

-Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 372.000 TL'den alınıyor

-Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 300.566 TL'den alınıyor

-Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 329.298 TL'den alınıyor

-Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 339.887 TL'den alınıyor

-Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 355.328 TL'den alınıyor

-Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzinli): 364.520 TL'den alınıyor

-Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzinli - Otomatik): 418.458 TL'den alınıyor

-Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style (Benzinli - Otomatik): 426.458 TL'den alınıyor

-Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style Plus (Benzinli - Otomatik): 449.125 TL'den alınıyor

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