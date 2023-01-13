Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan Açıkladı! Emeklilere Ödeme Olacak mı? Son Sözü Söyledi...

Devlet destekli olarak emekli olan vatandaşlara verilecek olan ödemeler ile ilgili kararı yayınlandı. Devlet destekli olarak emekli olan vatandaşlara, Ziraat Bankası tarafından ödeme verilecek. Ziraat Bankası ocak sonuna kadar başlattığı kampanyada, devlet destekli olarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara devlet destekli olarak kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılacaktır.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Kampanyası...

Ziraat Bankası, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere, Cumhurbaşkanı tarafından da onayı verilen bu kredi kampanyasıyla ilgili bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapabilirsiniz. Emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde kredi şartlarına uygun olarak işlemler gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırarak, kullanmanız olanak sağlanacak.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olması durumunda başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri vermektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizler de 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde banka müşterisi olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi 24 ay vadeli olarak verilmektedir. Emekli maaş hesabınıza aracılığıyla birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşları yapılacak olan bu işlemlerde diğer bankalardaki olan borçlarda kapatılmaktadır.