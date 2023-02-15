Peynir ekmek gibi satacak! Volkswagen Polo'da 167.000 TL indirim yapıldı! Vatandaş bayilere akın etti

Vatandaş bayilere akın etti. Peynir ekmek gibi satacak! Volkswagen Polo'da 167.000 TL indirim yapıldı! Türkiye'de 2023 Şubat ayı itibariyle çoğalan otomobil fiyatları ardından ÖTV muafiyet limiti artırılırken bu bağlamda vatandaşlarda ÖTV'siz fiyatları incelemeye başladı. Bu anlamda Polo Volkswagen markasının en ünlü modelleri arasında yer alıyor. 2023’te çıkan araç fiyatlarına karşın Volkswagen beklenmeyen bir hamle yaparak çılgın indirimler gerçekleştirdi. İşte sıfır araba fiyatlarında düşüş oranlarını merak eden vatandaşları sevindirecek Volkswagen Polo fiyatları ile ilgili merak edilenler…

Volkswagen Polo'ya yılın indirimi geldi

Covid-19 salgınından itibaren fiyatlarda yükseliş son hızla devam ediyor. 2022’de döviz kuru dalgalanmaları ve genel fiyatlarda yaşanan artışla birlikte sıfır araç fiyatlarında da artış kendini gösterdi. Araba meraklıları tarafından yoğun ilgi gören popüler model Volkswagen 2022 yılına kıyasla bu yıl yüzde 3 civarında bir indirim gerçekleştirdi.

Volkswagen Polo Şubat ÖTV KDV'li 2023 fiyat listesi

Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Impression Manuel 545.000

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Life Manuel 640.800

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Life DSG 691.600

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Style DSG 798.100

Volkswagen Polo ÖTV muafiyetli 2023 fiyat listesi

2023 Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 378.800 TL

2023 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 399.900 TL

2023 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: 418.400,00 TL

2023 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: 478.400 TL

Fiyat listesine baktığımız zaman 2023 Volkswagen Yeni Polo normal fiyatı 545.000 TL olarak görülüyor, eğer ÖTV indirimli alırsanız fiyatı 378.800 TL oluyor. Arada ise 167.000 TL fark var ve bunu ödemiyorsunuz.

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