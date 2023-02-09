Peynir ekmek alır gibi araba alabileceksiniz! ÖTV indirimi müjdesi geldi!

ÖTV indirimi müjdesi geldi! Peynir ekmek alır gibi araba alabileceksiniz! Türkiye'de, yeni yılın başlamasıyla birlikte araç fiyatlarının artması sonucu ÖTV muafiyet limiti arttırılmış ve vatandaşlar ÖTV'siz araç fiyatları araştırılmaya başlamıştır.

Honda, Volkswagen, Renault ve Dacia gibi markalar, artık ÖTV'siz olarak satılacak araçların fiyatlarını açıkladı. Hemen sipariş vermek isteyenler için eşsiz bir fırsat! Peynir ekmek gibi kolayca satın alınabilecek araçlar için hemen harekete geçin.

Türkiye'de, yeni yılın başlangıcıyla birlikte araç fiyatlarındaki artış sonrasında, ÖTV muafiyet limiti de yükseltilmiştir. Bu durum, vatandaşların da ÖTV'siz araç fiyatlarını araştırmaya başlamalarına neden olmuştur.

Son aylarda, vatandaşlar ülke genelinde belirli şartları yerine getirdiklerinde, ÖTV muafiyetiyle birlikte vergi ödemesi yapmadan otomobil satın alabilme imkanına sahip. Bu durum, ÖTV muafiyetli araç satın alma fırsatı sunmaktadır.

Fiat Egea Cross

Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye iniyor.

Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye iniyor.

Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.

Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye iniyor.

Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye iniyor.

Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye iniyor.

Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye iniyor.

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.

Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV oranı ile 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye iniyor.

Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi, %70 ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye iniyor.

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi ise, %70'lik ÖTV oranı ile 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye inmekte.



