NETLEŞTİ! 4D’li taşeron işçilere ek zam haberi geldi! 2023 4D’li taşeron işçi tediye ödemesi ne kadar?

NETLEŞTİ! 2023 4D’li taşeron işçi tediye ödemesi ne kadar? 4D’li taşeron işçilere ek zam haberi geldi! Taşeronda çalışan işçiler için ek ödeme olarak tanımlanan tediye ödemeleri, 2022 yılında işçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu. Binlerce kamu işçisinin beklediği tediye 2023 tediye ücretleri, tayin ve yüzdelik dilimle ilgili merak edilen detaylar…

2023 Tediye ödemeleri kimlere yapılacak?

Binlerce kamu işçisini ilgilendiren tediye ödemelerinin ilk yarısı 16 Temmuz’da diğer yarısı ise 17 Aralık tarihinde ödenmesi planlanıyor. Asgari ücrette yapılan iyileştirmelerle birlikte kamuda işçi olarak çalışanların maaşlarına yüzde 4 zam yapıldı. Bununla birlikte maaşlarına ek zam talep eden kamu işçilerine tediye ödemesinin yapılacağı bildirildi. 2023 yılında yapılacak olan tediye miktarı yüzde 25 olarak belirlendi.

Taşeron işçilerin tayin hakkı var mı?

4D esasına göre çalışan işçiler, 696 sayılı kanuna tabi olarak görev yapıyor. Bakanlıkların belirlediği özlük haklarına göre çalışan taşeron işçilerin tayin hakkı var mı? 4D’li taşeron işçilerin tabi olduğu düzenlemelere göre, başka bir ildeki kuruma transferi mümkün olmuyor. Fakat aynı il içerisinde farklı bir kuruma transferi ise, çalıştığı kurumun inisiyatifinde olabiliyor.

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