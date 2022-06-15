Peygamber'e Yönelik Aşağılamalar Hindistan-KİK İlişkilerini Nasıl Etkileyecek?

Hindistan'ın iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) liderlerinin Hz. Muhammed'e yönelik aşağılayıcı sözleri Arap ülkelerinden geniş eleştirilere yol açarken, uzmanlar diplomatik tepkinin Hindistan ile Ortadoğu'daki petrol zengini ülkeler arasındaki ilişkilere "potansiyel olarak zarar verebileceğini" söylüyorlar. .

Geçen hafta Katar, Hindistan'ın büyükelçisini çağırarak ve hakaret içeren yorumlar nedeniyle Yeni Delhi'den “kamusal bir özür” istediği için bölgesel bir diplomatik kınama korosuna öncülük etti. Nadir görülen hareket, BJP üyesi Hindistan Başkan Yardımcısı Venkaiah Naidu'nun Doha'ya resmi bir ziyarette olmasıyla geldi.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lolwah al-Khater, sert bir şekilde ifade edilen bir tweet'te Hindistan'daki “İslamofobik söylemin” “tehlikeli seviyelerini” de vurguladı.

BAE ve Suudi Arabistan, İslam'ın peygamberine yönelik aşağılayıcı sözleri kınamak için altı üyeli Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) diğer üyeleriyle birlikte bir düzineden fazla Müslüman çoğunluklu ülkeyle birlikte katıldı. daha büyük Müslüman dünyası - ve karısı Aisha.

Wilson Center müdür yardımcısı ve Güney Asya kıdemli yardımcısı Michael Kugelman, "KİK ülkelerinden Hindistan'daki iç politikaya son zamanlarda bu kadar güçlü ve öfkeli bir yanıt hatırlamıyorum" dedi ve bunun "potansiyel olarak zarar verici" olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kugelman, Al Jazeera'ya “Keşmir konusunda bile, KİK ülkeleri tepkiyi gerçekten bastırdı” dedi.

Hasar kontrolü

Hindistan hükümeti, BJP sözcüsünü savunan tweet'leri nedeniyle aşağılayıcı yorumlar yapan sözcüsünü askıya alarak ve başka bir lideri sınır dışı ederek hasar kontrolüne girdi.

Dışişleri bakanlığı ayrıca, Hindistan'ın tüm dinlere saygı duyduğu ve aşağılayıcı sözlerin hükümetten gelmediği, ancak "uç unsurlar" tarafından yapıldığı şeklindeki hükümet tutumunu açıklamak için Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki diplomatik birliklerini görevlendirdi.

Ancak eleştirmenler, Müslüman karşıtı söylemin 2014'ten bu yana 1,3 milyar nüfuslu ülkeyi yöneten Hindu milliyetçi partisinin siyasetinin merkezinde yer alması nedeniyle BJP'nin sözüne güvenilemeyeceğini söyledi.

Yeni Delhi'deki Observer Research Foundation'da kıdemli bir analist olan Manoj Joshi, Al Jazeera'ya BJP'nin Müslüman karşıtı söylemini ikiye katlayacağını söyledi.

“[BJP], Körfez ülkelerinin Çin'in Sincan'daki [Uygur] Müslümanlara yönelik eylemlerini görmezden geldiği gibi, Hindistan'a da ücretsiz geçiş hakkı vereceklerine inanıyor.”

Pazar günü, kuzey Uttar Pradesh eyaletindeki BJP hükümeti, İslam karşıtı yorumları protesto eden Müslüman aktivistlerin evlerini yıkarak sosyal medyada öfkeye neden oldu.

Diplomatik öfkeyi ne açıklıyor?

Ancak Körfez ülkelerinden gelen nadir diplomatik öfkeyi ne açıklıyor?

Katar Üniversitesi Körfez Araştırmaları programı direktörü Mahjoob Zweiri, Hindistan'ın iktidar partisi altında İslam karşıtı ve Müslüman karşıtı söylemlerin son birkaç yılda arttığını ve özellikle iktidar partisi görevlilerinden gelen aşağılayıcı sözlerin arttığını söylüyor. Bölgedeki insanları kızdırdı.

“Katar ve Suudi Arabistan'da üzülen insanlar var, bu yüzden hükümetlerin bunun kabul edilemez olduğunu söyleme sorumluluğu vardı.

"Dinimize saygı duymak zorundasınız"