Peugeot'tan evlere şenlik kampanya! ÖTV muafiyetiyle yeni 208 modeli 368.889 TL'den satılacak

ÖTV muafiyetiyle yeni 208 modeli 368.889 TL'den satılacak. Peugeot'tan evlere şenlik kampanya! Yeni Peugeot 208 indirimi yapılması ile 368.889 TL'den satılacağı duyuruldu. Özellikle yeni yılın gelmesi ile birlikte sıfır araba arayışında olan vatandaşlar bu konuda ÖTV muafiyetli araç fiyat listelerini araştırmaya devam ediyor.

ÖTV’siz olarak satışa sunulan 2023 yıl modeli Dacia'dan dev kampanya açıklandı. Bu düzenleme kapsamında 2023 Peugeot 208 ÖTV muafiyet kampanyası ile birlikte 368.889 TL'den satışa sunulacağı açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte ÖTV muafiyetlerindeki araç fiyat sınırı 400 bin liradan 1 milyon TL'ye kadar çıkarıldı. Araç almak isteyenler bu sınıra dikkat ederek araç markalarını belirlediklerinde istedikleri aracı satın alabilirler. Açıklanan markalara ve modeller bakarak satın alınacak olan aracın belirlenmesi söz konusu olabilir.

Peugeot, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı yeni otomobilleriyle dikkatleri üzerine çekti. Şimdiyse, muhteşem bir kampanyayla tekrar karşımızda. Devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti desteğindeki alt limit arttırılırken, birçok otomobilde ÖTV'siz satış yeniden başladı. Ancak bayilerin ÖTV'siz fiyat hesaplamaları yaparken yaşadığı sorunlar geniş yankı uyandırdı.

Bu noktada, Peugeot 208 modelinde de geçerli olan ÖTV muafiyeti desteği, vatandaşlar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. 208 modeline sahip olmak isteyenler, ÖTV muafiyeti hak belgesi ile birlikte bayiye başvurarak sıfır araçlarını ÖTV'siz fiyatıyla alabilecekler.

Türkiye'de son dönemde oldukça popüler hale gelen ÖTV muafiyeti desteği, vücudunda belli bir oran üzerinde işlev kaybı olan engelli vatandaşlar için bir hak olarak görülüyor. Muafiyetli satış için gereken koşullar ise şöyle: Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler, ÖTV'den muaf olarak araç satın alabiliyorlar.

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