Dacia'dan ÖTV muafiyetli kampanya açıklandı! Yeni 2023 Duster 357 bin 900 TL'den satılacak

Yeni 2023 Duster 357 bin 900 TL'den satılacak! Dacia'dan ÖTV muafiyetli kampanya açıklandı! Sıfır araç satışlarında ve ikinci el satışlarında çok yüksek miktarlar istendiği için birçok insan bu konuda adım atmak yerine araç almaktan vazgeçerek beklemeye başladı. Ülkemizde sıfır araba arayışında olan vatandaşlar ÖTV muafiyetli araç fiyat listelerini incelemeye başladı. Birçok markanın ÖTV indirimli ve ÖTV’siz araç satışı yapmaya başlaması ile beklemede olanlar araç almak için harekete geçtiler. Oldukça indirimli olarak sunulan bu araçların satın alınabilmesi için bir kişi için çeşitli kolaylıklar da sunulmaya başladı.

Dacia Duster 2023 ÖTV’siz Fiyat Listesi

Özel Tüketim Vergisi olarak bilinen verginin engelli kişilerden alınmamasına ÖTV muafiyeti denilmektedir. ÖTV muafiyetiyle ilgili yapılan açıklamada bu araçların fiyatları da belirlenmektedir. Buna göre yeni Dacia Duster modellerine göre fiyat listelerindeki araçlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

· 2023 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort: 357.900 TL

· 2023 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Comfort: 369.900 TL

· 2023 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Prestige: 385.600 TL

· 2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort: 399.100 TL

· 2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort: 409.600 TL

· 2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort: 421.300 TL

· 2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort: 439.900 TL

· 2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus: 454.300 TL

Bu fiyatlar düzenli olarak güncellenmektedir. Bu sebeple araç satın alınacağı zaman fiyat listelerinin gözden geçirilmesi söz konusu olacaktır.

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