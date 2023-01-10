Altın fiyatları pimi çekilmiş bomba gibi! Gardınızı alın! O tarihte uçuşa geçiyor!

Gardınızı alın! O tarihte uçuşa geçiyor! Altın fiyatları pimi çekilmiş bomba gibi! Altın fiyatları ise çıktığı yükselişi sürekli yenilediği rekorlarla sürdürüyor. Her hafta yeni rekorlar tazeleyen altının yeni yıla da rekorlarla gireceği belirtiliyor.

Altının Pimi Çekildi Şimdi Ne Olacak?

Altının ons fiyatı bir süre değer kaybı yaşarken toparlanarak dar bantta hareket etmeye devam ediyor. Ons altın merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE)) verdikleri mesajları ile değer kaybına yönelmişti.

Tüm merkez bankaları enflasyonda normalleşme sağlanana kadar faizlerin yüksek kalacağı konusunda açıklama yapmıştı. Bu açıklamalar eşliğinde ekonomilerde iniş çıkışlar ve kaygılar artmaya başladı.

Bizde Gram Altın Yükselişe Geçiyor

Gram altın fiyatları yükselişe geçti. İşte bu haber altın yatırımcılarının beklediği haber. Bir süredir altında istikrarsız bir seyir söz konusu olunca yatırımcılar güvenli bir yatırım aracı olan altınla ilgili haberleri beklemeye başladı.

Yeniden atağa geçen gram altının bu yükselişini devam ettireceği yönünde açıklamalar yapılıyor.

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