ŞOK indirim öyle yapılmaz böyle yapılır dedi! 10 Aralık aktüel kataloğuyla 7'den 77'ye fırsat yağmuru geliyor!

10 Aralık aktüel kataloğuyla 7'den 77'ye fırsat yağmuru geliyor! ŞOK indirim öyle yapılmaz böyle yapılır dedi! Market muhteşem fırsatları tek tek duyurarak hafta sonu alışveriş yapmak isteyenleri heyecanlandırdı. Birçok üründe de yüzde 10 ile 15 arasında indirimler yapıldığı görüldü. ŞOK 10 Aralık aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar yarın sabah 09.00 itibariyle başlayacak.

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında olan ŞOK marketler yeni indirimli ürün kataloğunu yayınladı. Yeni indirimleri hafta sonuna özel olarak duyuran market fırsatların önümüzdeki hafta cuma gününe kadar süreceğinin altını çizdi. İşte ŞOK 10 Aralık aktüel kataloğu ürün listesi

ŞOK 10 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Kavurma Sacı

• 32 cm çapında

• Isı iletimi yüksek güçlendirilmiş

alüminyum gövde

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış

yanmaz yapışmaz granit efektli iç dış kaplama

• PEOA içermez

• Homojen ısı dağlımı sağlayan taban

• Isıya dayanımı bakalit sap

Altus 7103 L 7 KG 1000

Devir Çamaşır Makinesi

• Enerji sınıfı: E

• Program sayısı: 15

• Universal motor tipi

• Dengesiz yük kontrolü

• Otomatik su ayarlama sistemi

• Taşma emniyeti

• AquaWave tambur deseni

• Yan duvar tipi: S • Nikel ısıtıcı

• Derinlik 49.0 cm, yükseklik 84.0 cm, genişlik 60.0 cm

• Stok 50 adet

Altus 434 P 4 Programlı

Bulaşık Makinesi

• 13 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi

• Paslanmaz çelik gövde

• Yarım yük fonksiyonu

• Programlar: Eko 50°, Yoğun 70°,

Hızlı Yıkama 58, Mini 30

• Ürün boyutları: YxGxD (cm): 85x59.8x60

• Stok 50 adet

GoldMaster SuperTurbo GM-7593K

Elektrikli Süpürge Kırmızı

• •1200W Yüksek verimli Motor

• 8,7 litre Toz hazne kapasitesi

• 150W yüksek emiş gücü

• 1,6m uzunluğunda hortum

• 81 dB ses seviyesi

• Yıkanabilir filtre

• 5 Metre kablo uzunluğu

• Koltuk aparatı ve dar uçlu aparat

• Plastik güçlü süpürme borusu

• Hava üfleme özelliği

• Stok 50 adet

GoldMaster

Jasmin GM-7168

Saç Düzleştirici Tarak • Turmalin İyon Teknolojisi

• 50W Performans

• Yapışmaz fırça dişleri

• Sıcaklık ayarı 100°C -180°C’ye

• 360° dönebilen hareketli kablo

• Stok 50 adet

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