Akaryakıt zamlarının pek çok nedeni bulunuyor. Akaryakıt zamları, OPEC ülkelerinde yapılan arz kısıtlamalarından kaynaklı olarak meydana gelebiliyor. Son zamanlarda pek çok ülke, arzı kısıyor. Bu ülkeler arasında Cezayir ve Suudi Arabistan yer alıyor. Aynı zamanda Rusya da ciddi anlamda arz kısıtlamasına giden ülkeler arasında yer alıyor. Arz kısıtlamalarının yanı sıra KDV ve ÖTV’de meydana gelen artışlar da akaryakıt zamlarına yol açabiliyor.

Döviz kuru, akaryakıt zamlarına yol açan nedenlerden biri oluyor. Akaryakıt fiyatları, bu gibi değişkenlerden etkilenerek artıyor. Akaryakıt almak isteyen araç sahipleri, fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 36,13 TL

Motorin 36,51 TL

LPG 15,93 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 36,13 TL

Motorin 36,51 TL

LPG 16,38 TL

Ankara’da 8 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,63 TL

Motorin 36,99 TL

LPG 16,29 TL

İzmir için 8 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,73 TL

Motorin 37,16 TL

LPG 16,02 TL

AKARYAKITTA ARTIŞ DEVAM EDER Mİ?

Akaryakıtta son zamanlarda yapılan arka arkaya zamlar nedeniyle fiyatların yeniden artmasından endişe ediliyor. Yeni zamların söz konusu olması halinde araç sahiplerinin masrafları daha da artacak.

Araç sahiplerinin masraflarının artması neticesinde trafiğe çıkmanın maliyeti yükselecek. Akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle toplu taşıma ücretlerine de ciddi tutarda zam yapılıyor. Birçok şehirde topu taşıma ücretleri artırıldı. Bu nedenle akaryakıt zamları, tüm vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları, şehirlere göre değişiklik gösteriyor. Bu durum, rafineri uzaklığından kaynaklanıyor. Akaryakıt fiyatlarının artması sonrasında araç sahipleri, pompa fiyatlarına zammın yansıyacağı tarihi ve saati araştırıyor. Söz konusu tarih ve saat gelmeden deposunu dolduranlar, karlı çıkıyor. Akaryakıt almak isteyenler, firmaların uyguladığı zamlardan ve indirimlerden de etkileniyor. Akaryakıt satışı yapan firmalar da bazen indirim ve zam uygulayabiliyor.