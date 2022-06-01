Petrol Zengini Nijer Deltası'nda, Kıyı Erozyonu Etkileri Hala Devam Ediyor

Geçen Nisan ayında bunaltıcı bir Cuma öğleden sonrasında, Kenneth Omokahire, Nijerya'nın en güneyindeki Bayelsa eyaletindeki Anibeze topluluğundaki evinin dışında dört komşusunun yakınında oturdu ve erkeklere kasabadaki kıyı erozyonu hakkında ağıt yaktı.

"Başka ne yapabiliriz?" diye sordu 65 yaşındaki Omokahire, eski evi neredeyse kırk yıl önce tamamen sular altında kalmıştı. "Bu sorun, topluluk olarak çözebileceğimiz bir sorun değil. Birkaç kez hükümetin yardımını aradık, ancak toplumu sorundan kurtarmak için hiçbir şey yapılmadı."

'Hepsi boşuna'

Afrika'nın en büyük petrol üreticisinin petrol zengini Nijer Deltası bölgesindeki altı eyaletten biri olan Bayelsa'da, insanların çoğu yıllarca süren petrol arama çalışmalarına rağmen utanç verici bir yoksulluk içinde yaşıyor ve çevresel bozulmayla da karşı karşıya.

Devlet yüzde 90 sudur ve bölgedeki en uzun kıyı şeridine sahiptir, bu nedenle sakinler genellikle insan faaliyetlerinin yanı sıra doğal faaliyetlerin etkileriyle de karşı karşıya kalmaktadır.

Uzmanlar, ormansızlaşmanın Nijer Deltası'ndaki kalın yağmur ormanlarını tükettiği ve kıyı şeridinin durgunluğuna neden olduğu için, bölgedeki daha fazla topluluğun kıyı erozyonuna maruz kalacağını söylüyor. Kum dolgusu ve kıyı şeridinin korunması da dahil olmak üzere acil eylemlere ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar.

Ogunwumi, "Nijer Deltası'ndaki kıyı erozyonu sorununu ele almak için en büyük çözümlerden biri, kıyı şeridi boyunca ağaçların dikilmesini gerektiren mangrov restorasyonudur" dedi ve ekledi: "Mangrov restorasyonu, sel gibi aşırı hava olaylarına karşı bir tampon görevi görecek [ve] kıyı şeridinin istikrara kavuşturulmasında."

Oyibo, bunu yapmak için acil durum kurumlarından ve hükümet önceliğinden destek alınması gerekiyor, çünkü "araç satın almak için milyonlarca naira ödünç alabilen bir hükümet, kalkınma amaçları için eşit derecede borç para alabilir" dedi.

Ama bu henüz gelmedi.

"Kıyı erozyonu konusu, Bayelsa eyaletinin kurulmasından bu yana [1996'da] herhangi bir yönetim tarafından ele alınmadı," diyor Çevre Hakları Eylemi / Dünya Dostları Nijerya (ERA / FoEN) ile Yenagoa merkezli bir proje görevlisi olan Alagoa Morris. "Kıyı şeridi korumasına ihtiyaç duyan birkaç topluluk var, ancak sözleşmeler eyalet hükümeti tarafından verilmedi."

Morris, kuruluşunun 2018 yılında hükümete bir sel ve erozyon komisyonu kurması ve hem Nijerya'daki hem de yurtdışındaki kalkınma ortaklarıyla işbirliği yapması için tavsiyelerde bulunduğunu iddia ediyor.

"Ama [ondan] hiçbir şey çıkmadı," dedi. "Daha ziyade, herhangi bir topluluğun başına geldiğinde ve konuştuğunuzda, oturan bir vali size topluluğumun da aynı sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyecektir."

Nijer Deltası Kalkınma Komisyonu'nun (NDDC) ayrıca bazı topluluklarda kum doldurma ve kıyı şeridi koruma için sözleşmeler yaptığı bildirildi, ancak müteahhitler projeyi terk etti.