Petrol, Küresel Durgunluk Korkusuyla %8 Düştü

Petrol, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler ve Çin'de artan Covid-19 vakalarının trader'ların risk iştahını azaltmasıyla geriledi.

West Texas Intermediate, Nisan ayının başından bu yana ilk kez varil başına 96 doların altına yerleşmek için %8'den fazla değer kaybetti. Çin'de artan virüs vakaları ve yaklaşan ABD enflasyon verileri taleple ilgili endişeleri artırıyor. Bu arada, azalan likidite de fiyat hareketlerini şiddetlendiriyor. Para yöneticileri, geçen hafta net uzun pozisyonlarını 2020'den bu yana en düşük seviyeye indirerek ana petrol göstergelerinde daha düşüşe geçti.

CIBC Private Wealth Management kıdemli enerji tüccarı Rebecca Babin, "Emtia piyasalarındaki oynaklık parayı işe koyma riskini artırıyor" dedi. “Diğer emtiaların yok edilmesi, arz kısıtlı bir piyasada bile ham petrol için risk iştahını azalttı.”

Durgunluk korkularına rağmen, birçok enerji idaresi arz darlığının daha da kötüleşeceği konusunda hemfikir. IEA İcra Direktörü Fatih Birol, ülkelerin küresel bir enerji krizinin “en kötüsünü görmemiş olabileceğini” söylerken, OPEC'in 2023'e ilk bakışında piyasa sıkılığından bir rahatlama görülmedi. Arz kısıtlamalarının altını çizen ABD, enflasyon ve işgücü kıtlığını gerekçe göstererek 2023 yılına kadar petrol üretimi için büyüme tahminini düşürdü.

Ham petrol fiyatları, merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmasıyla ABD'nin resesyona girebileceğine dair artan korkularla Haziran başından bu yana düştü. Yine de fiziksel piyasalar güç belirtileri göstermeye devam ediyor. Kuzey Denizi petrolü için primler en az 2008'den bu yana en yüksek fiyattan teklif edildi. Petrol vadeli işlemleri eğrisi de, yakın vadeli sözleşmelerin daha sonra teslim edilenlerden daha pahalı olduğu durumlarda geriye dönük olmaya devam ediyor.

Fiyatlar

Ağustos vadeli WTI 8.25$ düşerek New York'ta varil başına 95.84$'a yerleşti.

Eylül vadeli Brent petrolü 7.61$ düşerek varil başına 99.49$'a yerleşti.

Başkan Joe Biden, küresel ekonomiyi sarsan yüksek enerji fiyatlarını ehlileştirmeye çalışırken bu hafta Orta Doğu gezisi sırasında Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

ABD, Biden'ın bölgeye yapacağı ziyaretin herhangi bir anlaşmaya varması durumunda OPEC'in üretimi artırabileceğine inanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı, petrol arzını görüşmek üzere önümüzdeki hafta BAE lideriyle bir araya gelecek.