Twitter, Elon Musk'a 44 Milyar Dolarlık Devralma Anlaşması Yapması İçin Dava Açtı

Twitter Inc, Elon Musk'a sosyal medya platformunu satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmayı ihlal ettiği için dava açtı ve bir mahkeme dosyasına göre, bir Delaware mahkemesinden dünyanın en zengin kişisinin birleşmeyi Twitter paylaşımı başına üzerinde anlaşılan 54.20 dolardan tamamlamasını emretmesini istedi.

Salı günü yapılan davada, "Musk, görünüşe göre - Delaware sözleşme yasasına tabi diğer tüm tarafların aksine - fikrini değiştirmek, şirketi çöpe atmak, faaliyetlerini aksatmak, hissedar değerini yok etmek ve çekip gitmekte özgür olduğuna inanıyor" dedi .

Cuma günü Musk, Twitter'ın iş performansının temeli olan platformlardaki sahte veya spam hesaplarla ilgili bilgi taleplerine yanıt vermeyerek anlaşmayı ihlal ettiği için anlaşmayı feshettiğini söyledi.

Musk, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Dava, Musk'ı " Twitter'ı ve işini gölgede bırakan" birleşme anlaşmasının ihlallerinin "uzun bir listesi" ile suçladı.

Cuma günü Musk, Twitter'ın iş performansının temeli olan platformlardaki sahte veya spam hesaplarla ilgili bilgi taleplerine yanıt vermeyerek anlaşmayı ihlal ettiği için anlaşmayı feshettiğini söyledi.

Musk, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Dava, Musk'ı " Twitter'ı ve işini gölgede bırakan" birleşme anlaşmasının ihlallerinin "uzun bir listesi" ile suçladı.

Sosyal medya platformundaki hisseler, anlaşmanın Nisan ayı sonlarında Twitter yönetim kurulu tarafından kabul edilmesiyle 50 doların üzerinde Salı günü 34.06 dolara düştü.

Şirket, düzenleyici dosyalamalarda yıllardır platformdaki hesapların yaklaşık yüzde 5'inin sahte olduğuna inandığını söyledi. Musk ayrıca Twitter'ın iki üst düzey yöneticiyi kovduğunda ve yetenek toplama ekibinin üçte birini işten çıkardığında satın alma anlaşmasını bozduğunu iddia etti.

Twitter, bu tür işten çıkarmaları normal kurs gerekliliklerinin ihlali haline getirecek olan birleşme anlaşması dilinden çıkarmak için müzakere ettiğini söyledi.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Brett Taylor daha önce şirketin yönetim kurulunun "Bay Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ettiğini ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planladığını" belirtmişti.

Anlaşmanın şartları, Musk'ın anlaşmaya varıldığı gibi işlemi tamamlamaması durumunda 1 milyar dolarlık bir ayrılma ücretini içeriyor .

Wedbush yatırım firmasında bir analist olan Daniel Ives, daha önce müşterilerine verdiği bir notta, yasal savaşın Twitter'ı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "şirket, anlaşmayı ve/veya ayrılık ücretini telafi etmek için uzun bir mahkeme savaşında Musk ile savaşacak" dedi. En az 1 milyar dolar.”