Petrol Fiyatları Düştü! Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Oldu, Son Durum Nedir?

Son haftalarda dolardaki güçlenmenin yaratmış olduğu baskı, durgunluk beklentisi ve Çin'de artışa geçen koronavirüs vakaları sebebiyle bugün petrol fiyatlarında düşüş yaşandığı görüldü. Küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler Çin'de koronavirüs pandemisinin tekrardan canlanması ve yüksek vaka oranlarının ortaya çıkması sonrasında artış gösterdi. Bu durumda ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişelerin artışa geçmesi Petrol fiyatlarına da yansıdı ve keskin bir düşüşün olduğu görüldü. Sizler için haberimizin devamında güncel petrol fiyatları hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Gün İçinde %5,5 Değer Kaybedildi!

Gün içinde Batı Teksas tipi ham petrol %5,5 değer kaybederek dikkat çekti ve bununla birlikte varil başına 100 doların altına düştüğü gözlemlendi. Diğer taraftan brent tipi ham petrol vadeli işlemleri ise varil başına 102,32 dolara geriledi ve gün içinde yüzde 4,5'lik bir düşüş yaşadı.

Petrol fiyatlarını daha keskin hareketlere karşı savunmasız olarak bırakan azalan likiti de bu gelişme ile dikkat çekti. Geçen hafta brent petrol vadeli işlemleri dolar bazında tarihin en büyük 3 düşüşünü görmüştü.

Koronavirüs vakaları Çin'de oldukça hızlı bir şekilde artış gösterdi ve kısa süre içerisinde ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerinin talebe yönelik endişeleri arttıracağı şeklinde yorumlar yapıldı. Bunun yanı sıra düşüş eğilimi emtialara yayıldı ve endişeler baş gösterdi. Gelişmekte olan piyasalar için Petrol daha pahalı hale geldi ve doların güçlenmesi baskıyı arttırdı. Yatırımcılar açısından ise petrol daha az çekici kılındı ve daha pahalı hale gelen gelişmekte olan piyasalarda araştırma konusu oldu.

Enflasyonla mücadele etmek adına Merkez bankalarının agresif bir şekilde faiz oranlarını arttırması ile Amerika Birleşik Devletleri'nin resesyona girebileceğine yönelik endişelerin artış göstermesi sebebiyle Haziran başından bu yana ham petrol fiyatları düşüş eğilimi gösterdi. Uluslararası enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Sidney Enerji Forumu’nda bugün önemli açıklamalarda bulundu.

Mevcut olan durumu ilk küresel enerji krizi olarak nitelendiren Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol endişe duyduğunu belirti ve krizin dünya ekonomisi üzerinde yaratacağı etki hakkında önemli ifadeler kullandı.

2023'e yönelik tahminde bulunan Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü ise petrol piyasasına görülen sıkılığın rahatlamayacağını belirten açıklamalar gerçekleştirdi. Küresel ekonomiyi sarsan yüksek enerji fiyatlarını dizginlemeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, hafta içinde Ortadoğu gezisi kapsamında Suudi Arabistan'a da ziyaret düzenleyecek. Gerçekleşecek olan bu ziyaretin anlaşma ile sonuçlanması durumunda ise Amerika Birleşik Devletleri OPEC'in üretimi artırabileceğini düşünüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile petrol arzını görüşecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yapacağı açıklamada merak içerisinde takip ediliyor. Konu hakkında Alman Bankası Commerzbank Reuters'a önemli bir açıklamada bulunmuş ve batıda artan faiz oranları ile yüksek enerji fiyatlarının birleşiminin petrol talebi üzerinde ciddi etkisi olacak bir durgunluk endişesine körüklediğini ifade etmişti.

Vaka sayılarında, Dünyada pek çok ülkede salgın önlemlerinin gevşetilmesi ardından artış gözlemlenmiş ve bu durum da Petrol piyasasına da salgın endişeleri tekrardan hissedilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ABD ham petrolü 104 dolar seviyesine çekilmiş ve Brent Petrol de 150 doların altında görülmüştü.