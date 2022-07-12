Azteklerin Fethedemediği İmparatorluk

İnsanlar Hernán Cortéz'den önce Meksika'yı düşündüklerinde , otomatik olarak Aztekleri düşünürler, ancak bilmedikleri şey, P'urhépecha'nın aynı zamanda var olduğudur - ve o kadar güçlü bir krallıktı ki, tek yerli halktan biriydiler. Meksika'da Azteklerin fethetmeyi başaramadığı gruplar.

Los Angeles California Üniversitesi'nde yerli çevre tarihi yardımcı doçenti Fernando Pérez Montesinos, aslında, Meksika'daki insanların onlar hakkında bildiği en yaygın şey, dedi. Azteklerin P' ile savaşmaya çalıştığını açıklayarak, "Bu, P'urhépecha'lara ve onların tarihine atıfta bulunmanın çok olağan bir yolu, ancak bunun nedeni P'urhépecha'ların Aztekler kadar güçlü olduğunu bildiğimiz içindir" dedi. urhépecha savaşta, ama onları yenemedi.

4 ft 10in (yaklaşık 1,4 m) boyunda ve güçlü duran P'urhépecha büyük büyükannem, topluluğun yaşlılarından biridir ve beton duvarlardan ve mütevazı mallardan yapılmış yıpranmış bir binada yaşıyor. İspanyolca'nın resmi dil olduğu bir ülkede solan bir özellik olan nesli tükenmekte olan dili konuşabiliyor.

Juana'nın mutfağında sohbet ederken bulabildiğim her şeyi aldım: nasıl elektriksiz ya da ocaksız yemek pişiriyor; barro'dan (kırmızı pişmiş toprak kil) yapılmış sıra sıra tabaklar ; ve odanın ortasındaki derin taş çukurda büyük bir nixtamal çömlek hazırlıyordu, mısır taneleri özel bir yöntemle tortilla de maíz yapmak için işlenmişti . Atalarımın yeni bilgisinden heyecan duyarak, ona P'urhépecha mirasım hakkında daha fazla bilgi edinmek için nereye gidebileceğimi sordum. Yemeği karıştırdı ve amcama İspanyolca olarak "Onu Pátzcuaro'ya götür" derken otoriter bir bakış attı.

Bir gün sonra, Pátzcuaro Gölü havzasındaydık - ben, amcam, halalarım ve kuzenlerim, atalarımızın güneş tanrıları Curicaueri gibi tanrıları onurlandırmak için inşa ettikleri bu anıtlara huşu içinde bakıyorduk.

14. ve 16. yüzyılın başları arasında, P'urhépechas, tahmini bir milyonu aşkın nüfusuyla batı Meksika'ya egemen oldu; Tzintzuntzan, irecha'nın veya hükümdarın yaşadığı başkentleriydi. (Bu arada Aztekler, Orta Meksika'da hüküm sürdüler ve P'urhépecha imparatorluğu, kuzey ve batıya toprak toplamalarını engelledi.)

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde coğrafyacı ve araştırmacı olan Jahzeel Aguilera Lara'ya göre, "Tzintzuntzan'ın yácataları - 'sinek kuşlarının yeri' - bölgedeki en iyi korunmuş piramidal yapılardır. P hakkında bilgi edinmenin yanı sıra' urhépecha kamu mimarisi, [ziyaretçiler] ayrıca P'urhépecha'nın dünyayı nasıl anladığını ve Pátzcuaro Gölü'nün onlar için önemini öğrenecekler."

İmparatorluk bu bölgeyi bir nedenden dolayı seçti: Havza, birkaç yaşanabilir adaya, bol balıklara ve çam ağaçlarıyla kaplı dağlarla dolu yemyeşil bir çevre manzarasına sahip devasa bir göle ev sahipliği yapıyor. Bölge o kadar muhteşem ki P'urhépechas gölün cennete açılan bir kapı olduğuna inanıyordu.

Yerli bir P'urhépecha ve California'da Latin Amerika Çalışmaları ve Chicano/a çalışmaları profesörü Sandra Gutiérrez De Jesus, "Bu, tarihimizin İspanyol öncesi durumunda P'urhépecha'nın ortaya çıkması için çok önemli bir bölgedir" dedi. Eyalet Üniversitesi, Los Angeles. "Gastronomi, kültürel ve dilsel karşılaşmalar ve alışverişler için bir senaryoydu."

Ancak İspanyollar 1521-1522 yılları arasında Pátzcuaro Gölü havzasına vardıklarında, P'urhépecha hükümdarını ele geçirdiler ve imparatorluğu gücünden vazgeçmeye zorladılar. Yine de, Pérez Montesinos'un açıkladığı gibi, tarihçiler bu geçişi Azteklerin kuşatmasından daha barışçıl olarak görüyorlar. P'urhépecha halkına Aztek muadillerinden daha fazla özerklik verildi ve P'urhépecha seçkinleri bölge üzerinde nüfuz ve otoriteye sahip olmaya devam etti.

Pérez Montesinos, "P'urhépecha seçkinlerinin izni veya izni olmadan hiçbir şey yapılamaz" dedi. "İşleri görmenin geleneksel yolu, İspanyolların gelip istedikleri gibi yaptıklarıdır, ancak şu anda bildiğimiz şey, İspanyolların her zaman zirvede kalabilmek için P'urhépecha seçkinlerinden sorup müzakere etmeleri gerektiğidir."

Olayları görmenin geleneksel yolu, İspanyolların gelip istedikleri gibi yaptıklarıdır, ancak şimdi bildiğimiz şey, İspanyolların kendilerini zirvede tutmak için her zaman P'urhépecha seçkinlerinden sorup müzakere etmeleri gerektiğidir.

Verdiği bir örnek, 1540 civarında Pátzcuaro'da inşa edilen Basílica de Nuestra Señora de la Salud'dur. Pérez Montesinos, "Geleneksel bilgi, [Piskopos] Vasco De Quiroga'nın bu katedrali inşa ettiği, ancak P'urhépecha elleri tarafından yapıldığıdır" dedi. . P'urhépecha topluluğu işbirliği yapmayı ve fiziksel emeklerini ödünç vermeyi kabul ettiğinden, İspanyolların katedrali inşa etmek için zorunlu işçi kullanmak zorunda olmadığını açıkladı. "Gündelik P'urhépecha halkının başarılarını, onlara bu zanaat eserlerinin nasıl yapılacağını İspanyol keşişlerin öğrettiğinin altını çizerek, ancak çok göz korkutucu zorluklar karşısında, P' urhépecha, özgün bir şey yapmak için hayatlarına yeni şeyler kattı” dedi.

Eyaleti dolaşırken mimaride P'urhépecha dokunuşlarını görmeye başladım. Michoacán meşe ve çam ağaçları bakımından zengin olduğundan, P'urhépecha İmparatorluğu ahşap yapılardaki uzmanlığıyla tanınır hale geldi; en dikkate değer binaları trojes adı verilen geleneksel ahşap evlerdi . Sömürgeleştirmeden sonra, P'urhépecha halkı zanaatkarlıklarını bugün Michoacán'da bulunan İspanyol sömürge altyapısına dahil etti.

P'urhépecha çok fazla özerkliği koruyabildiğinden, güçlerinin üç idari merkezi - Tzintzuntzan, Pátzcuaro ve Ihuatzio - sömürgecilik döneminde ekonomik merkezler olarak kaldı. Amcam, "Çocukluğumda Pátzcuaro'da yaşadım ve burası P'urhépecha tarihi için ziyaret edilebilecek en güzel yer, böyle başka bir yer yok" dedi.

Kasabadaki Plaza Grande'ye vardığımızda, Pátzcuaro'da her hafta sonu adet olduğu gibi, P'urhépecha kültürünün bir kutlaması tam olarak sergilendi. Genç erkekler Danza de los Viejitos (Yaşlıların Dansı) adlı geleneksel bir dans sergilediler . Beyazlar içinde, el yapımı renkli hırkalar ve canlı gökkuşağı şeritleriyle kaplanmış hasır gibi şapkalar giymişlerdi. Zapateado denilen bir Meksika step dansı tarzına girmeden önce bastonlarla oyalandılar ve yaşlı adamların esrarengiz maskelerini taktılar . Bu İspanyol öncesi dans başlangıçta yaşlılar tarafından antik tanrılara bir ritüelin parçası olarak gerçekleştirildi, ancak P'urhépecha kolonileştirildikten sonra İspanyollarla alay etmek için kullanıldı, bu yüzden dansçılar dansları sırasında komik maskeler giyerler.