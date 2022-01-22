Petrol Endüstrisi Yönetim Kurulu Üyeleri İklim 'Dezenformasyonu' Nedeniyle Çağrıldı

ABD kongre komitesi, petrol şirketi bilim adamlarının iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda halkı yanıltmak için harcanan fonlar hakkında söylediklerine ilişkin belgeler için şimdiden mahkeme celbi yayınladı.

Dört petrol şirketinin kilit yönetim kurulu üyeleri, Şubat ayında, yasa koyucuların CEO'larını geçen yıl sorguya çekmesinin ardından, endüstrinin iklim değişikliği ve "dezenformasyon" yaymadaki rolü hakkında ifade vermeye çağrılmıştı.

Exxon, Shell, Chevron ve BP'den yetkililerin 8 Şubat'ta yapılması planlanan ABD kongre oturumu, Temsilciler Meclisi gözetim komitesinin fosil yakıt şirketlerinin iklim değişikliğine karşı eylemi engelleme ve endüstrinin çabalarını yanlış tanıtma konusundaki rolüne ilişkin devam eden soruşturmasının bir sonraki aşaması.

Panel, geçen Ekim ayında, petrol şirketlerinin CEO'larının yer aldığı bu oturumların ilkini, şirket bilim adamlarının iklim değişikliği hakkında söyledikleri ve halkı küresel ısınma konusunda yanıltmak için harcanan fonlar hakkında belgeler için mahkeme celbi yayınlayarak sonuçlandırmıştı.

Komite, odağını bu şirketlerde iklim değişikliği konusunda değişimi teşvik etmek üzere seçilen yönetim kurulu üyelerine çevirerek, şirketlerin emisyonları azaltma ve daha temiz enerji kaynaklarına yatırım yapma taahhütlerini incelemeyi planlıyor.

Gözetim panelinin çevre alt komitesi başkanı Ro Khanna, “Bunlar, bu kurumları içeriden değiştirmeye çalışan yönetim kurulu üyeleri” dedi. Hayata dair inançları veya CEO'larına bağlılıkları arasında seçim yapmak zorunda kalacaklar” dedi.

İfade vermek üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında, küresel iklim değişikliğiyle ilgili artan yatırımcı endişelerini ele almak için Exxon'un yönetim kuruluna aktivist hedge fonu Engine No 1 için üç sandalyeden birini kazanan Google'ın sahibi Alphabet Inc'de stratejist Alexander Karsner var.

Komite ayrıca, 2017 yılında iklim uzmanı olarak Exxon yönetim kuruluna getirilen Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nün eski başkanı ve atmosferik bilim adamı Susan Avery'ye bir mektup gönderdi.

Mektuplarda, yönetim kurulu üyelerinin “şirketlerin iklim stratejilerini denetleyerek ve rehberlik ederek, şeffaflığı teşvik ederek ve yönetimi anlamlı emisyon azaltımlarından sorumlu tutarak” iklim değişikliğini ele almada kilit bir yönetişim rolü oynadığı belirtildi.

Duruşmaya davet edilen dört şirketin her biri, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflerini açıkladı ve planlarının 2015 Paris iklim anlaşmasının hedefleriyle uyumlu olduğunu iddia etti.

Panel, tüketicilerin ürettikleri fosil yakıtları yaktıklarında salınan emisyonlara değil, şirketlerin net sıfır planlarının çoğunlukla iç operasyonlarına odaklandığı gerçeğine odaklanacak.

Örneğin, Exxon bu haftanın başlarında, ürünlerini satın alan tüketicilerden kaynaklanan "kapsam üç" olarak adlandırılan emisyonlara değil, operasyonlarına odaklanan net sıfır planını duyurdu.

Exxon sözcüsü Casey Norton, yeni duruşma hakkında yorum yapmadı, ancak şirketin “personele yönetim kurulu materyalleri ve dahili iletişimler de dahil olmak üzere 200.000 sayfadan fazla belge sağladığını” söyledi.

Yönetim kurulu üyeleri yorum yapmak için hemen müsait değildi.