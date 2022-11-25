Peşinatsız ayda sadece 2083 TL taksitle ev sahibi olma müjdesi geldi! Vatandaş sevinçten deliye döndü!

Vatandaş sevinçten deliye döndü! Peşinatsız ayda sadece 2083 TL taksitle ev sahibi olma müjdesi geldi! Bankacılık sistemi günümüzde ev, arsa gibi gayrimenkuller alınacağı zaman ilk akla gelen yöntemdir. Fakat bankların sunduğu paketlerde ki faiz oranları her zaman uygun olmayabilmektedir. Ayrıca bazen bankaların müşterilere uyguladığı bürokratik süreçlerden geçmekte kolay olmamaktadır. İşte bu durumlarda devreye havuz sistemleri devreye girmektedir.

Nasıl Ev Alabilirsiniz

Sadece ev değil arsa araba gibi pek çok farklı menkulün alınabildiği sistemde öncelikle kişiler E-Şubelerden ya da şehirlerinde ki şubelerden başvurularını yaparlar.

Daha sonra hangi menkulü seçtilerse eksperler gidip menkulün değerini belirler. Ardından kura çekimleri yapılır ve o grup içinde ki kişilerin menkullerini ne zaman alacakları tayin edilmiş olur.

Teslim tarihi gelince kişinin istediği menkulün tapusunun devir işlemi gerçekleştirilir. Borç bitene kadar kişiler menkullerini devralmış olsalar bile satamazlar. Borçları bitene kadar menkul üzerinde ipotek bulunur.

Ama isteyen kişiler menkullerini kiraya vererek bu sürede değerlendirebilir ya da menkullerini kullanmaya başlayabilirler. Bu fırsatların değerlendirilmesi insanların kazançlı çıkması için çok büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

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