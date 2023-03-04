Carrefoursa'dan kaçırılmayacak fırsat! Tuvalet kâğıdı fiyatı tam 50 TL birden düştü

Tuvalet kâğıdı fiyatı tam 50 TL birden düştü! Carrefoursa'dan kaçırılmayacak fırsat! O markette temel tüketim malzemelerinden olan tuvalet kağıdına tam 50 TL’lik indirim kararı alındı. Marketin indirim kampanyası neticesinde tuvalet kağıtlarının fiyat listeleri paylaşıldı. Haberimizin devamında indirim kampanyası kapsamında fiyatı düşen ürünlere yer verdik. Marketler ise artan müşteri taleplerine yönelik dönem dönem birçok ürününde indirim yoluna gitmeye başladı.

Marketlerden Gelen İndirim Kampanyaları

Son günlerde hem yüksek enflasyon hem de dış sebeplerden kaynaklı birçok tüketim maddesine zam gelmeye devam ediyor. Dolar kuru, Rusya-Ukrayna Savaşı, yüksek enflasyona bağlı sebeplerden dolayı ürünlerin fiyatlarında her gün değişiklik yaşanabiliyor. Hal böyle olunca tüketicilerin alım gücü düştüğü için birçok üründe tasarrufa gidilebiliyor.

Küresel piyasada yaşanan olumsuzluklardan ülkemiz de payını almak durumunda kaldı.

Bu nedenlere bağlı olarak ihtiyaç malzemelerinde fiyatlar zamlandı. Fiyatların zamlanması nedeniyle tüketiciler marketlerden gelecek indirim haberlerini takip etmeye başladı. Beklenen indirim kampanyası ise Carrefour market zincirlerinden geldi. Tuvalet kağıdında rekor indirime imza atan market 50 TL’lik indirimiyle vatandaşların yüzünü güldürdü.

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