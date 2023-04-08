Peş peşe hesapladı! O bölgeyi söyledi! '7.2 büyüklüğünde deprem üretecek! Vatandaşlar büyük panik yaşıyor!

Bingöl’de 7,2 büyüklüğünde deprem riski bulunduğu uyarısı yapıldı. Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde bulunan Yedisu Fayı’nın 75 kilometrelik fay hattında 7,2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini açıkladı. Bingöl merkez, ilçeler ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir depremin meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Bingöl’deki diğer faylar hakkında da bilgi veren Akbayram, bazı fayların aktif olduğunu, bazılarının ise sismik boşluk olarak adlandırılan depremi yaşayabilecek bir bölge olduğunu söyledi. Bingöl’ün zemini üzerinde birçok üniversitenin destekleriyle çalışmalar yapıldığı bilgisini veren Akbayram, hazırlıkların doğru yapılması halinde depremin etkisinin azaltılabileceğini vurguladı.

Bingöl’de 7,2 Büyüklüğünde Deprem Riski Bulunuyor Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, Bingöl’ün Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde bulunan Yedisu Fayı’nın 75 kilometrelik fay hattında 7,2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini açıkladı. Yapılan hesaplamalar, Bingöl merkez, ilçeler ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir depremin meydana gelebileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

Bingöl’deki Diğer Faylar da Aktif Durumda Dr. Akbayram, Bingöl’deki diğer faylar hakkında da bilgi verdi. Bazı fayların aktif olduğunu, bazılarının ise sismik boşluk olarak adlandırılan depremi yaşayabilecek bir bölge olduğunu söyledi. Palu ile Bingöl arasındaki Gökdere segmenti diye geçen Doğu Anadolu Fay Zonu’nun parçası olan fayın son 160 yılda kırılmadığını bildiğimiz tek fay parçası olduğunu ifade eden Akbayram, Bingöl’ün kuzey ilçelerinde de fayların bulunduğunu belirtti. Yeni tespit ettikleri fay hakkında da bilgi veren Dr. Akbayram, olası bir depreme hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.