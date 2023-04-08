Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı bastı! Mevduat faiz oranları şaha kalktı! 3 ayda 54 bin 849 TL kazanın!

Mevduat faiz oranları şaha kalktı! 3 ayda 54 bin 849 TL kazanın! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı bastı! Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye'deki bankaların Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına faiz üst sınırının kaldırılmasına karar verdi. Bu gelişme, bankaların faiz oranlarını yüzde 20'lerin üzerine çıkarmalarına neden oldu. Bu makale, Türk vatandaşlarının KKM hesaplarına yatırılan paranın getirisini artırma yollarını ele alacak ve bu hesapların nasıl açılabileceğini açıklayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Kira Sertifikası Hesabı'ndaki faiz oranlarındaki üst sınır kaldırıldı. Artık bankalar, müşterilerine istedikleri teklifi sunabilecekler.

Yeni kararla birlikte, bankaların sunduğu faiz oranlarına bakıldığında, vatandaşların ciddi getiriler elde edebilecekleri görülüyor. Akbank, Garanti BBVA, ING Bank, Fibabanka ve Alternatif Bank gibi bankalar, müşterilerine yüksek faiz oranları sunuyorlar.

Örneğin, 1 milyon lira tutarında bir yatırım yaparsanız ve yüzde 20 faiz oranı üzerinden hesaplama yaparsanız, dolar kurunun 3 ay içinde 50 kuruş artması halinde kazancınız 49 bin 863 TL olacaktır. Yüzde 22 faiz oranı için ise kazanç miktarı 54 bin 849 TL'ye yükselecektir.

Aynı şekilde, dolar kurunun 1 lira artması durumunda, kazancınız 51 bin 921 TL olacaktır. Yüzde 22 faiz oranı için ise getiri miktarı 54 bin 849 TL'ye ulaşacaktır. Kurun 1,5 TL artması durumunda ise yüzde 20 faiz oranı üzerinden 77 bin 881 TL'lik bir getiri sağlanacaktır.

Vatandaşlar, bu yüksek getirileri elde etmek için Kira Sertifikası Hesabı açabilirler. Bankalara başvurarak, hesap açılışını gerçekleştirebilirler. Ancak, yatırım yapmadan önce faiz oranları ve kur farkları gibi önemli detayları dikkatle değerlendirmeleri gerekmektedir.

Akbank'ın KKM hesabı açacak vatandaşlara sunduğu faiz oranları şu şekilde:

Garanti BBVA tarafından müşterilere sunulan KKM hesabı faiz oranları şu şekilde:

ING Bank tarafından müşterilerine sunulan KKM hesapları faiz oranları şu şekilde:

Fibabanka tarafından müşterilerine sunulan KKM hesabı faiz oranları şu şekilde:

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