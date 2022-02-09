Macron ve Putin Arasında Kritik Ukrayna Görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir gün önceki maraton görüşmelerinde kendisine Moskova'nın Ukrayna krizini daha da tırmandırmayacağını söylediğini söyledi.

Macron'un Salı günü Kiev'e yaptığı ziyaretteki sözleri, Kremlin'in Putin ile krizi tırmandırma konusunda bir anlaşma yaptıklarını yalanladığı sırada geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "mevcut durumda Moskova ve Paris'in herhangi bir anlaşmaya varılamadığını" söyledi.

Macron, Rusya'nın işgali korkusuyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile bir araya geldi. Moskova, Ukrayna sınırı yakınlarına on binlerce asker ve askeri teçhizat yığılsa da komşusuna saldırma planı olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Kremlin, Batılı güçlerden NATO'nun Ukrayna'yı ve diğer eski Sovyet ülkelerini üye olarak kabul etmeyeceğine ve örgütün silah konuşlandırmalarını durduracağına ve güçlerini doğu Avrupa'dan geri alacağına dair güvence istiyor - ABD ve NATO'nun başlangıçsız olarak reddetmesini talep ediyor.

Macron, krizi tırmandıracak adımlar atabileceğine inandığını söyledi ve tüm tarafları sakin olmaya çağırdı. Hem Putin hem de Zelenskyy'nin kendisine 2014 barış anlaşmasının ilkelerine bağlı olduklarını söylediğini belirten Yetkili, Minsk anlaşmaları olarak bilinen bu anlaşmanın devam eden anlaşmazlıklarını çözmek için bir yol sunduğunu da sözlerine ekledi.

Kiev 'somut adımlar' arıyor

Zelenskyy ile düzenlediği ortak basın toplantısında Macron, "Bu ortak kararlılık, barışı yaratmamıza izin vermenin tek yolu, uygulanabilir bir siyasi çözüm yaratmanın tek yoludur." dedi.

"Sakin ... kelimelerle ve amellerde tüm taraflardan esastır." diyen Macron, Zelenskyy'yi "sınırlarınıza ve ülkenize yönelik askeri baskı karşısında gösterdiğiniz ve Ukrayna halkının gösterdiği sangfroid" için övdü.

Başbakan, "Bu krizi birkaç saatlik görüşmelerde çözemeyiz." dedi. "İlerlememizi sağlayacak günler, haftalar ve gelecek aylar olacak."

Zelenskyy ise Macron'un Putin'den almış olabileceği her türlü güvenceye şüpheyle yaklaşdığını açıkça belirtti.

Ukrayna lideri, "Kelimelere gerçekten güvenmiyorum, her siyasetçinin somut adımlar atarak şeffaf olabileceğine inanıyorum." dedi.

Zelenskyy, üst düzey yetkililerin Perşembe günü Berlin'de yapacağı bir toplantının Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle -sözde Normandiya formatı- Kiev'in Moskova destekli ayrılıkçılarla çatışmasına yönelik durmuş barış planını canlandırma amaçlı bir zirvenin önünü açmasını umduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki Normandiya formatındaki görüşmeler 2015 yılında Fransa ve Almanya tarafından aracılık edildi ve Ukrayna'nın doğusundaki büyük çaplı düşmanlıkların sona ermesine yardımcı oldu, ancak çatışma o zamandan beri devam etti.

El Cezire'den Hoda Abdel-Hamid, Kiev'den bildirdiğine göre, Macron'un devam eden gerginliklerle ilgili olarak "Normandiya Formatı ile açıkça ilerlediğini" söyledi.

Abdel-Hamid, "Bu, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın bir tür siyasi uzlaşma bulmaya çalışmak için aynı masaya oturdukları bir formattır." dedi. "Ukrayna ve Rusya'nın yüz yüze oturdukları ve bir tür doğrudan konuşabilecekleri birkaç formattan biridir."

Salı günü ilerleyen saatlerde Macron, Üç ülkenin liderleriyle Ukrayna'nın egemenliğine ve Minsk ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ortak desteklerini ifade eden görüşmeler için Berlin'e geldi.