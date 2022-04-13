Perşembe ve Cuma günü hesaplara 5600 TL Yatacak! Sorgulama Hemen Yapılacak. 5600 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, özel bankalar harekete geçti ve hızlı bir şekilde vatandaşlara, perşembe ve cuma günleri ödeme yapacak. Tc kimlik numaramız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar onay alacağınız gösterilecektir.

Banka hesabınızın olması durumunda banka hesap numaranız üzerinden şubelere gitmeden internet şifresi oluşturarak internet bankacılığı aracılığı ile istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşlarında hangi bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir. Banka kredi puanı 1100 üzerinde olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebiliyor.

5600 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, aşağıdaki bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir ve 36 ay vadeye kadar nakit kredi kullanabilir.

QNB Finansbank 5600 TL Ödeme

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın uygun olması durumunda hemen SMS ile ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasını mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. QNB Mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğinizi söylemek istiyoruz. Banka hesabınızın olması durumunda internet şifresi oluşturarak bankanın mobil uygulamasından kredi alabilirsiniz.

Akbank 5600 TL Ödeme

Akbank üzerinden 5600 TL'ye kadar ödeme için başvuru yapacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebiliyor. Yapılacak olan başvuru sonrasında sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılacak ve nekadar onay aldığınız hakkında bilgiler verilecektir.

Gelir belgesiz 5600 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için banka 1200 ve üzerinde kredi puan olmasını istiyor. Akbank 5600 TL ihtiyaç kredisi başvurusu, ayrıca bankadan resmi internet sitesi üzerinden ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapılıyor.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması, emekli olması ve devlet memuru olması gerekmektedir.