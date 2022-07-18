2022 Güncel Dolar/Euro Kuru

Döviz piyasası ne olacak? Kaç dolar? Piyasadaki son durum nedir? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 17.9'dan işlem görüyor. İşte 18 Temmuz güncel döviz kuru…

Dolar/TL haftaya yükselişle başladıktan sonra 17.9'dan işlem görüyor.

Cuma günkü satış ağırlıklı uluslararası fiyat hareketinin ardından dolar/TL, günü bir önceki kapanışın %0,3 altında 17.4850'den kapattı.



18 Temmuz itibariyle güncel döviz kuru



Dolar/TL haftaya yükselişle başladıktan sonra saat 11:30 itibarıyla 17.850'den %0,5 kazançla işlem görüyor. Aynı dakika içerisinde Euro/TL %1,02 kazançla 17.7280'den ve %1.50 primle 20.8980'den satıldı.

Dolar endeksi şu anda bir önceki kapanışa göre %0,6 düşüşle 107,4'te. Bazı şahin Federal Rezerv yetkililerinin açıklamalarıyla Temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artırımının zayıflaması dolar endeksini geriletti.

Analistler, piyasanın Fed'in Temmuz ayında 75 baz puanlık bir artışla tatmin olmasını beklediği için doların diğer para birimleri karşısında zayıfladığını, ancak durgunluk ve enflasyon ikileminde varlıkların fiyat oynaklığının devam ettiğini bildirdi.

Bugünkü verilerin oldukça istikrarlı olduğunu bildiren analistler, teknik olarak Dolar Endeksi için 107,1'in destek ve 108,5'in direnç haline geldiğini belirtiyor.