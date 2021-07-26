Pendik'te Afganistan Uyruklu Genci Öldürüp Üzerine Beton Döktüler!

Pendik'te meydana gelen dehşet verici olay insanın adeta kanını dondurdu ve Afganistan uyruklu bir gencin öldürülüp üzerine beton döküldüğü bilgisine ulaşıldı. Bir grup yurtdışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 kişi, fidye için rehin alındı ve fidyeciler birini öldürüp daha sonra üzerine beton dökmeye başladı.

Konu hakkında ortaya atılan iddialara göre yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 kişi, yabancı uyruklu bir başka kişi ile iletişime geçip konu hakkında bilgi verdi. Afganistan uyruklu 5 arkadaş ile iletişim kuran bu kişi de arkadaş grubunu yine yabancı uyruklu olan 2 kişiye yönlendirdi.

Yetkili olduklarını düşündükleri şahısla görüşen 5 arkadaş ilk olarak Pendik'te bulunan bir gecekonduya götürüldü ve paraları ile telefonları alındı. 5 ay boyunca gecekonduda rehin olarak tutulan Afganistan uyruklu 5 arkadaştan biri öldürüldü.

Hamid Y., Muhammed G., Ornid H. Ve Mustafa R. 5 bin 600 Euro fidye karşılığında serbest bırakıldı ancak fidyeciler Raşid M. isimli şahsı ellerinde tutmaya devam etti. 4 kişiyi serbest bırakmaları ardından Afganistan uyruklu bir şahsı ellerinde tutmaya devam eden fidyeciler öncelikle şahsa işkence yaptı ve daha sonra öldürdü. Öldürdükleri Afganistan uyruklu şahsı evin bahçesine gömüp kaçan fidyeciler insanın kanını dondurdu.

Serbest bırakılan şahıslar polise giderek yaşadıkları durumu anlattı ve ekipler de ev çevresinde incelemeler gerçekleştirdi. Daha sonra ev sahibi olan Ekrem Karaaslan ise evin bahçesine baktığında beton dökülmüş olduğunu gördüğü zaman polis ekiplerine gidip haber verdi ve bahçede iş makinesi ile kazı çalışmaları yapıldı.

Yapılan kazı çalışmasında rehine olarak tutulan 5 şahsın cansız bedeni ile karşılaşıldı ve cesedin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri ise iki yabancı uyruklu şahsı yakalamak için çalışmalar başlattı ve aramalara devam edildi.