Ölü Olduğunu Öğrenen Adam Eczaneden İlaçlarını Alamadı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trajikomik olayda 57 yaşındaki Kerem Erboy isimli vatandaş, muayene için sağlık ocağına gitti ve ölü kaydının bulunduğunu öğrendi. Kayıtlarda ölü olarak geçtiğini öğrenen adam, bu sebeple ne gittiği eczaneden ilaç aldı ne de hastane randevu kaydı gözüktü.

“Yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum?” şeklinde ifadeler kullanarak dikkatleri üzerine çeken ve isyan eden talihsiz adam, gündemde yer aldı. Yaşadığı duruma hem güldüğünü hem de üzüldüğünü ifade eden Erboy, helvasını bile yediğini söyledi.

2020 yılında kalp krizi geçirmesi ardından hastaneye yatırılıp tedavi altına alınan 57 yaşındaki Kerem Erboy isimli şahıs, yaklaşık olarak 1 senedir herhangi bir hastaneye başvuruda bulunmadıç Geçtiğimiz günlerde ise 57 yaşındaki adam ağzında oluşan rahatsızlık nedeniyle sağlık ocağına gitti ve görevli hekimden ilaç yazmasını istedi. O sırada trajikomik bir olay ile karşılaşan Erboy ne yapacağını bilemedi.

İlaç yazmasını istediği hekimin kendisinin ölü kaydının bulunduğunu aktarması ardından hayatının şokunu yaşaydı. 57 yaşındaki adam yine de doktoruna ilaç yazdırdı ve daha sonra ilaçları almak adına eczaneye gitti. Eczane ise sistemde 57 yaşındaki adamın ölü olarak gözükmesi sebebi ile ilaçları veremedi.

Yaşadığı olay sonrasında gerekli yerlere başvuran ancak yine de bir sonuç alamayan Kerem Erboy, arkadaşları arasında da dalga konusu oldu arkadaşları 57 yaşındaki adama helvasını yaptı ve Erboy, bu helvayı yedi.

Yaklaşık olarak 12 ay önce kalp krizi geçirmesi ardından hastanede bir süre tedavi gördüğünü söyleyen 57 yaşındaki talihsiz adam, hastanede 2-3 saat müşahede altında kaldığını ve daha sonra taburcu edildiğini ifade etti. Erboy, uzun bir süre boyunca hastanelik durumu olmadığını ve 1 seneyi aşkın süredir hastaneye gitmediğini söyledi.

Kısa bir süre önce ise ağzında bir problem yaşadığını ifade eden talihsiz adam sağlık ocağına gittiğini ve ölü olduğunu öğrendiğini belirtti.