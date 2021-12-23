Pelin Karahan'dan İlk Sinema Filmi Açıklaması

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru isimli televizyon dizisi projesinde İnci isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Pelin Karahan, sergilediği oyunculuk performansı ile sevenlerinden beğeni topluyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile Kıbrıs Zafere Doğru ismini dizinin çekimlerinin tamamlandığını geçtiğimiz günde duyuran ünlü oyuncu bu defa farklı bir heyecan yaşıyor ve takipçilerine konu hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor.

Dalgalar ve İzler isimli sinema filmi ile birlikte sevenleri karşısına çıkacak olan Pelin Karahan magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve filmi ile merak konusu oldu. Filmin 24 Aralık tarihinde vizyona gireceği öğrenildi ve yetenekli oyuncu hayranlarından destek beklediğini açıkladı. Film galasında güzelliği ile beğeni toplayan oyuncu sergileyeceği oyunculuk performansı ile de merak ediliyor.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir sene önce çekilen filmin pandemi sebebiyle yeni vizyona gireceğini açıkladı ve Dalgalar ve İzler isimli projenin bu hafta izleyici kitlesi ile buluşacağını söyledi. Söz konusu filmin kendisinin ilk sinema filmi olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu belirten ünlü isim, projenin çok güzel bir hikayesinin bulunduğunu da anlattı. Filmin konusu ile ilgili olarak bir kadın ve kızının her anlamda anladığı şiddeti anlattığını açıklayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, açıklamaları ile dikkat çekti.

Film galasında güzelliği ile göz dolduran ünlü isim, kendisine söz konusu geceyi hazırlayan arkadaşlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Günümüzde kadınların hem fiziksel hem psikolojik hem de ekonomik açıdan yaşamış olduğu şiddetin anlatıldığı filmde Banu Zorlu, Meral Çetinkaya, Hülya Duyar, Fırat Doğruloğlu, Damla Alibeşe ve Şerif Bozkurt gibi oyuncular da rol alıyor. Pelin Karahan, Emre kavuk tarafından yönetmenliği gerçekleştirilen dram türündeki filmden çok etkilendiğini de anlattı.