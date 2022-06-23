Pelin Akil ile Oktay Kaynarca Yeni Dizide Buluşuyor!

Ünlü oyuncu Pelin Akil TRT 1 ekranında iddialı bir şekilde bu sezonda yayın hayatında çıkış yapan Barbaroslar dizisinde Isabel karakterine hayat veriyordu. Ünlü isim, dizi sezon finali yapmadan önce projeye veda etti ve bu haber ile sevenlerini üzdü. Bunun yanı sıra Barbaroslar dizisi son aylarda yaşamış olduğu büyük düşüş ile de dikkat çekiyordu. Peki Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Yeni dizi hazırlığı yapmasıyla gündemde yer alan ve adından söz ettiren üzel oyuncu Pelin Akil 1986 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barbaroslar dizisi sonrasında yaz döneminde bir süre boyunca dinlenmeyi tercih eden ünlü oyuncu Temmuz ayı itibarıyla yeni dizisi için hazırlıklara başlayacak.

Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın hem başrolünde rol aldığı hem de yapımcısı olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Pelin Akil, merak edilenleri yanıtladı. Yeni dizinin çok güzel bir senaryosu olduğunu ifade eden yetenekli oyuncu Pelin Akil, güzel bir işe başlayacaklarını söyledi. Şu an için bir şey söyleyemediğini fakat dizinin senaryosunun dikkat çekebilecek nitelikte olduğunu ifade eden oyuncu, adından söz ettirdi. Yeni dizi hakkında sürprizin kaçmaması için proje hakkında fetay vermekten kaçınan ünlü isim Pelin Akil, yeni projede çok farklı bir karakter ile sevenleri ile buluşacak.

Oyuncu yeni dizide bir doktor karakterine hayat verecek ve karakterin ismi Firuze olacak. Ünlü isim neyi ne kadar söyleyeceğini bir sınırının bulunmaması sebebi ile bir başlarsa her şeyi anlatacağını ifade etti ve detay vermemeye çalışarak dikkat çekti. Yeni dizi anlaşmasını kısa bir süre önce yaptığını açıklayan ünlü oyuncu Pelin Akil, doktor karakterine hayat vermek için hazırlıklara başladığını da ifade etti.