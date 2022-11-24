Pegasus 13.000 TL maaşla İŞKUR İle büro memuru ve işçi alım ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

İŞKUR İle Pegasus 13.000 TL maaşla büro memuru ve işçi alım ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları... Pegasus personel alım ilanı yayımlandı. Başvuru koşulları ve detayları haberde. Pegasus, bünyesinde çalıştırmak üzere 2 pozisyon için yeni ilanlar açıkladı. Büro personeli ve işçi alımı öncelikli olarak gerçekleştirilecek. Başvuru detayları ve müracaat ekranına haber24.com olarak yer verdik.

Pegasus personel alımı başvuru detayları

En az lise ve dengi okullardan mezun olmak, 19-48 yaş arasında olmak ve Yüzde 45 ve üzeri engelli raporu olanlar müracaat yapabilecektir. Okur- Yazar olan ve engelli raporu olanlar müracaat yapabilir.

Pegasus bünyesine yapılacak alımlar bağlamında başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Başvuru ekranına İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden bakabilirsiniz. E-devlet üzerinden İŞKUR’a giriş yaparak ilana müracaat yapabilirsiniz.

Pegasus personel alımı başvuru ekranı: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx