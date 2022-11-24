Son Dakika Kampanyası! Emeklilere Ziraat Bankası Tarafından 300.000 TL Nakit Ödeme Geldi!

Ziraat Bankası aracılığı ile emekli maaşına olan vatandaşlar için, şok etkisi yaratacak olan bir kampanya gün içerisinde duyuruldu. Özellikle emekli vatandaşların başvuru yapabileceği 300.000 TL tutarındaki kredi limiti, onay alınması halinde vatandaşların banka hesaplarına hemen yatırılacak. Bu tutar sayesinde vatandaşlar, diğer bankalarda olan borçlarına rahatlıkla kapatabilirken aynı zamanda kredi kartlarını da ödemelerini hemen yapabilirler.

Aynı zamanda yalnızca borç kapatma kredisi olarak değerlendirilemeyen bu kredi kapsamında, acil olarak meydana gelebilir nakit ihtiyaçlarınızı da hemen karşılayabilirsiniz. Çünkü 300.000 TL tutarındaki bu nakit ödeme, size en uygun geri ödeme seçenekleri ile beraber sunulmaktadır.

Örneğin üç ay ertelemeli olarak ödemelere başlayabilirsiniz, ya da 36 aya varan vade seçenekleriyle en düşük faiz oranlarını kullanarak nakit ödemeyi hemen alabilirsiniz.

Emekli kredisine başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen emekli vatandaşlar, ziraat bankası mobil uygulamaya giriş yapabilir, internet bankacılığa üzerinden başvuru adımlarını gerçekleştirebilir ya da burada banka şubesine giderek buradaki müşteri temsilcisi ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek başvurularını fiziksel olarak da yapabilirler.

Çünkü kamu bankası olarak faaliyet gösteren ziraat bankası, emeklilerin tercih etti iş banka olmanın yanında aynı zamanda başvuru süreçlerinde ortaya koymuş olduğu kolaylıklar sayesinde de emeklilerin hayatını her geçen gün daha da kolaylaştırmaktadır. Üç ay ertelemeli olarak ödeyebileceğiniz bu nakit kredisine başvuru işlemleri için hemen bu yöntemleri denemeye başlayabilir ve zaman kaybetmeden nakit ödemelerinizi kendi banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz.