PCR Testi Nedir? PCR Testi Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yapmış olduğu açıklamalar gündemde yer aldı ve PCR testi hakkında araştırmalar yapıldı. PCR testi nerelerde yapılıyor? sorusunun yanıtları arandı. Açıklanan bilgilere göre aşı olmayan pek çok vatandaştan PCR testi isteneceği öğrenildi ve testin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki PCR testi ücretli mi?

Koronavirüs hastalığının tespitinde en büyük gösterge olarak kullanılan PCR testi son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara göre okullarda koronavirüs aşısı yaptırmayan personeller ve öğretmenlerden 2 haftada bir PCR testi isteneceği öğrenildi. Bunun yanı sıra sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere de testi olmayan vatandaşların giremeyeceği bilgisi dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü.

Testin tam adının polimeraz zincir reaksiyonu olduğu öğrenildi ve vatandaşlardan alınan örneklerde de korana virüsün genetik materyalinin bulunup bulunmadığının test edildiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu olan genetik materyalin ise virüsün RNA parçaları olduğu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İlgili testin diğer testlerden farklı olarak insan vücudunun normal şartlarda ürettiği antikorları değil korana virüsün varlığını doğrudan tespit etmeyi sağladığı ifade edildi. Bu sebeple korana virüsün varlığının bulunması adına alınan örneğin oldukça önemli olduğu belirtildi.

Hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklar ile örnek alınarak örnekler laboratuvara götürülür ve PCR yöntemi ile analiz gerçekleşir. Analiz gerçekleşmesi ardından sonuç raporu da hazırlanır ve kişinin koronavirüs pozitif vaka olup olmadığı anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve devlet hastanelerinde zorunlu tutulacak PCR testlerinin ücretsiz yapılacağını ifade etti. Koronavirüs belirtisi gösteren her vatandaşa sağlık kurumlarında PCR testi uygulanmaya devam etmektedir.