İcralık Oldum, Kara Listedeyim Diyenlere Son Dakika Haber Var, Banka Duyurusunda Bu Kişilere özel kredi verecek

Ziraat Bankası, son zamanlarda müşterilerine sürekli güncel kampanyalar yapmaya devam ediyor. Banka üzerinden sürekli güncel kredi kampanyaları haberleri de geliyor. Son dakika yapılan yeni bir kampanya haberi ile bazı müşterilerin nakit sıkıntısı giderilecek. Özellikle icralık olan ve kara listede olduğu için kredi alamayanlara Ziraat Bankası 10.000 TL’ye kadar nakit kredi imkanı sunacak.

Vereceği krediler ihtiyaç kredisi olacak ve 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulacak. Bu kişilerin şartlara uygun olması durumunda sadece 10.000 TL’ye kadar kredi onayı alacağı da açıklandı. Banka müşterisi olan kişilere, 10.000 TL’ye kadar verilecek bu kredilerde, daha önce icralık olan kişilerin icralık borçlarını kapatması gerektiği sunuldu.

Ziraat Bankası Duyurusu

Ziraat Bankası resmi internet sitesi ve bankanın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalar ile birlikte, icralık olan ve daha sonra bu sebepten ötürü kırmızı kalem yiyen kişilere krediler vereceği açıklamasında bulundu. Kişi eğer sigortalı bir iş yerinde çalışıyorsa ve daha önce bu banka haricinde bir bankadan icralık olduysa, bu icralık borçlarını ödeyerek, kapatma yazıları ile birlikte bankaya başvuru yapabilecektir. Bankaya kredi başvurusu yapacak olan kişi çalışıyor olması durumunda 12 aydır aynı iş yerinde çalışması, emekli olması durumunda da emekli maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alması gerekmektedir. 10.000 TL kredi kullanan emekliler, bankadan düzenli ödemeler yaparsa, daha sonraki aylarda daha yüksek limitlerde de kredi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden bu başvuruları gerçekleştirmek istiyorsanız, bankanın şubelerine giderek işlem yapabilirsiniz. Kırmızı kalem veya kara liste dediğimiz bankalardan yasaklı olan kişiler arasındaysanız, uzaktan başvuru yaptığınızda banka sizlere onay vermeyecektir. Banka kişilere, bu kredileri uygun faizlerle 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kullandıracaktır. Banka şubelerine giderek, kimlik, gelir belgeniz ve kapattığınız borçların kapatma yazıları ile birlikte, başvurunuzu yapabileceksiniz. Ziraat Bankası kredi alacak kişinin o günkü güncel faiz oranı ile kredi işlemleri yapacağını da duyurmuştur.