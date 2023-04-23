Pazartesi ve cuma arasında asgari ücret ile çalışan kişiler 2000 TL ödeme alacak

PTT, asgari ücretli çalışanlara yönelik bir yardım programı başlatarak, 2.000 TL tutarında bir ödeme yapacak. Nisan 2023 tarihinde sona erecek olan başvuru süreci için son gün bugün. Geçtiğimiz yıllarda da asgari ücretlilere destek veren PTT, bu yıl destek miktarını 2.000 TL'ye yükseltti. Bu destek, asgari ücretli çalışanların maddi sıkıntılarına çözüm olacak.

Asgari ücret, Türkiye'de çalışanların en düşük maaşını ifade ediyor ve birçok çalışan bu maaşla geçim sıkıntısı çekiyor. Bu nedenle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, PTT tarafından verilen bu destek ödemesi, asgari ücretli çalışanların maddi yükünü hafifletecek.

Başvurular, E-devlet üzerinden yapılacak ve başvuru süresi sadece 3 gün olarak belirlendi. Asgari ücretli çalışanların bayram yardımı alabilmesi için gelir kriterlerine uygun olmaları gerekiyor. Başvuru süresinin kısa olması nedeniyle, asgari ücretli çalışanların başvurularını hızlı bir şekilde yapmaları gerekiyor.

Asgari ücretli çalışanlar, bu destek ödemesiyle birlikte maddi anlamda rahatlamış olacaklar ve bayram öncesi sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirebilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu proje, asgari ücretli çalışanların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu destek ödemesi, asgari ücretlinin maddi sıkıntılarını hafifletirken, aynı zamanda onların güven duygularını da arttıracaktır.

PTT tarafından verilen bu destek ödemesi, asgari ücretli çalışanların maddi yükünü hafifletecek ve onların yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı olacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu proje, asgari ücretli çalışanlara yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir ve bu destek ödemesi, asgari ücretlinin sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmesine katkı sağlayacaktır.