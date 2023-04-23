TBMM 103 Yaşına Girdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Tüm Türkiye bugün büyük bir mutluluk ve coşku ile milli mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103 yaşına girmesini kutluyor ve Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnet ile anıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. 103 sene önce bugün açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi olmuştur.

I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nda Mustafa Kemal Paşa, Mondros Müzakeresi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Samsun'a 19 Mayıs 1919 tarihinde çıkmıştır. Türk tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti için hayati nitelikte olan kararlar Amasya Genelgesi ile Sivas ve Erzurum kongrelerinde alınmış ve ulusun egemenliğin yine ulusun sağlayacağı ortaya konmuştur.

TBMM'nin 103. yılını kutlaması ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocuklar da Anıtkabir'e ziyaret düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bakan Özer, Anıtkabir'de bulunan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalamayı ihmal etmedi.

Bakan Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şile beraber devlet erkanı Aslanlı Yol’dan Anıtkabir'e yürüdü ve Şentop ile beraberindeki heyet de Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bırakarak isimlerinden söz ettirdi. Saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı okundu ve Şentop, Misakı Milli Kulesi’nde Anıtkabir özel defterini imzaladı. Şentop tam istiklalden ve milli egemenlikten hiç vazgeçmedikleri bu 103 senede gelecek asırlarda da müstakbel şuurlu nesillere yetiştirme hedefiyle çalıştıklarına ifade etti. Aynı ülkü ile yürüyecek nesilleri yetiştirme hedeflerinde olduklarını ifade eden Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin güvenli ellerinde ilelebet devam edeceğini açıkladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ve beraberindeki öğrenciler ve öğretmenlerin Anıtkabir'i ziyaret etmesi gündemde yer aldı.