Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe Günü Hesaplarınıza Bakmayı Unutmayın! 30.000 TL Ödeme İçin Ödeme Yapıldı

30000 TL'ye kadar bu hafta içerisinde kredi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka tarafından duyuyorum paylaşırdı. Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan kampanyada nakit kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi ödemeleri gerçekleştirmeleri durumunda bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman işlem yaparak, kredi ödemesi alabilirsiniz.

Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olarak kredi kullanacak olan kişilerin aynı zamanda gelir belgesi de önemli olmaktadır. Düzenli olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlem yapabilirsiniz. Banka müşterisi olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları bu kredilerde kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde işlem yapmaktadır.

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına bu hafta içerisinde başvuru nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte verecek olan bu bankalar üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara, 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılır. Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için sizlere cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapılmaktadır.

Sms ile Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da cep telefonları üzerinden mesaj atarak bu bankaların yapmış oldukları kredi kampanyalarına katılabilirler ve istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunu Akbank Direkt uygulaması haricinde ek kredi olarak cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir, başvuru gerçekleştirebilirsiniz.